Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Во вторник, 15 августа 2023 г., состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки», — говорится в сообщении.

Пресс-релиз по итогам заседания будет опубликован в 10:30 по мск. Согласно календарю, следующее заседание по ключевой ставке изначально было запланировано на 15 сентября.

Ранее 14 августа на фоне слабого рубля в ЦБ допустили повышение ключевой ставки в будущем с целью ужесточить денежно-кредитную политику и вернуть инфляцию к цели в 4% в 2024 г.

9 августа заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин сообщил, что ключевая ставка может быть повышена уже на следующем заседании совета директоров. Ставка останется неизменной при условии реализации «каких-то дезинфляционных рисков», которые на сегодняшний день не наблюдаются, пояснил Заботкин. Он добавил, что все предпосылки указывают на «большую долю вероятности», что потребуется «более чем одно лишь июльское повышение».

21 июля совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 8,5%. Это первое повышение с сентября 2022 г., когда ЦБ опустил ставку на 0,5 п. п. — до 7,5%.