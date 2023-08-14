В Госдуме назвали способ укрепить рубль

«На сегодняшний день Центробанк занимает позицию, которая позволяет уменьшить волатильность, не прибегая к резкому государственному регулированию. Мне кажется, это правильное решение, потому что нельзя сразу повышать учетную ставку, следуя за повышением учетных ставок по доллару и евро. Необходимо держать паузу, чтобы такое жесткое регулирование было не в части таких временных изменений курса, а приводило к действительному закреплению уровня инфляции, прописанному в бюджете на три года. Мы все равно имеем в виду, что параметры бюджета в стремлении к четырем процентам инфляции будут выполняться. Вторая мера, которая может быть — это еще раз обратиться к валютной выручке и взять на себя управление валютной выручкой российских компаний», — сказал он.