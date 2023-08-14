Профессор ВШЭ Коган объяснил смысл проведения внеочередного заседания ЦБ

Банк России объявил о проведении внеочередного заседания Совета директоров, чтобы принять меры к укреплению курса рубля и снизить влияние подорожавшей валюты на рост потребительских цен. Об этом aif.ru заявил инвестиционный банкир, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), автор Telegram-канала bitkogan Евгений Коган.

«В Центробанке осознали, насколько ситуация с валютой серьезная, и завтра можно ждать какие-то решения в этом направлении. Постараются вернуть рубль на нормальные уровни. Скорее всего, поднимут ставку. Возможны и другие меры, так как одной ставкой рублю не поможешь», — прокомментировал эксперт.

По словам Евгения Когана, среди дополнительных мер по укреплению рубля Центробанк может проводить валютные интервенции или ужесточить требования к экспортерам по продаже валютной выручки.

Ажиотаж нужно сбить. Скорее всего, спекулянтов постараются наказать. Мы с вами видели это не раз и увидим еще. Евгений Коган инвестиционный банкир

Как сообщал aif.ru, Банк России объявил о проведении внеочередного заседания Совета директоров по вопросу о об уровне ключевой ставки 15 августа. Ожидается, что регулятор повысит ставку для борьбы с ростом цен на фоне резкого ослабления курса рубля, который в ходе торгов понедельник пробил отметку в 101 рубль за доллар США.

Ранее о том, что ситуация с резко слабеющим курсом рубля нормализуется в ближайшее время, поскольку слишком дорогая валюта осложняет структурную перестройку экономики России, написал в авторской колонке для ТАСС помощник президента РФ Максим Орешкин.