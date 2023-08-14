Курс доллара опустился ниже 100 рублей после решения ЦБ о заседании по ставке

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже отметки 100 рублей после заявления Центробанка о проведении внеочередного заседания совета директоров по ключевой ставке. На 17:36 доллар на Московской бирже стоит 99,68 рубля, курс евро к этому времени опустился до 107,5 рубля.

В понедельник утром курс доллара превысил 101 рубль впервые с марта 2022 года, на пике он дорожал на 1,6 рубля относительно уровня закрытия торгов в пятницу, 11 августа. Курс евро в понедельник поднялся выше 111 рублей, таких значений он достиг также впервые с прошлого марта.

На фоне укрепления рубля индекс Мосбиржи, который ранее превысил 3200 пунктов впервые с 21 февраля 2022 года, растерял большую часть роста. К 18:14 мск индекс Мосбиржи составил 3128,23 пункта, индекс РТС — 1002,38 пункта, большинство голубых фишек уверенно росли в первой половине дня, но вечером показывают разнонаправленную динамику.

Банк России проведет 15 августа внеочередное заседание совета директоров, на котором будет рассмотрен вопрос о ключевой ставке. До этого регулятор допускал, что может повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ готов вмешиваться в валютный курс своими интервенциями только в том случае, если увидит риски для финансовой стабильности.

Помощник президента Максим Орешкин в своей колонке для ТАСС 14 августа назвал основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции мягкую денежно-кредитную политику ЦБ. Он выразил мнение, что ключевую роль в увеличении внутреннего спроса сыграло кредитование компаний и населения, в том числе ускорение потребительского кредитования. Центробанк обладает всеми нужными инструментами для того, чтобы нормализовать ситуацию, заявил Орешкин.

Последнее внеплановое заседание Банк России провел в апреле 2022 года, когда он снизил ставку с рекордных 20% сразу на три процентных пункта, до 17%. До этого на другом внеплановом заседании после начала российской «военной спецоперации»* на Украине в феврале 2022 года регулятор повысил ставку более чем вдвое, с 9,5 до 20%, чтобы «обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски».