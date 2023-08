Создадут ли «газовую ОПЕК» Иран и Россия: мнения экспертов

Организация стран-экспортёров нефти (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) создана в сентябре 1960 года Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой, чтобы противостоять ценовому давлению США, крупнейшего в мире нефтепроизводителя. Затем состав альянса расширился до 13 стран .