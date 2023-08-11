Создадут ли «газовую ОПЕК» Иран и Россия: мнения экспертов

Что такое ОПЕК

Организация стран-экспортёров нефти (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) создана в сентябре 1960 года Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой, чтобы противостоять ценовому давлению США, крупнейшего в мире нефтепроизводителя. Затем состав альянса расширился до 13 стран .

В странах ОПЕК около ⅔ мировых запасов нефти, они обеспечивают треть от всемирной добычи и половину мирового экспорта нефти. Для каждой страны рассчитывается экспортная квота пропорционально объемам добычи. Так ОПЕК регулирует добычу и цены на мировом рынке, чтобы не было перепроизводства, разрушения спроса и падения инвестиций в отрасль. В 2016 году на фоне недовольства стран-экспортеров действиями ОПЕК появилось сообщество ОПЕК+.

«Если мы посмотрим на рынок газа и угля, то увидим, что они нуждаются в подобном регуляторе. Возможно, им просто следует сделать copy past и повторить то, что мы делаем на рынке нефти», — предложил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» в октябре 2021 года.

Газовые хабы

С 2022 года многие страны активизировали усилия по созданию новых газовых хабов на замену европейскому. Так о планах создать электронную ценовую площадку, новый хаб, который мог бы обеспечивать газом и европейский рынок, заявляли Россия и Турция.

В начале августа 2023 года Иран и Россия, обладающие большими запасами нефти и газа, достигли предварительной договоренности по созданию газового хаба. Россия предложила создать энергетический хаб между Тегераном и Москвой, заявил исполнительный директор Национальной иранской газовой компании (NIGC) на пресс-конференции 7 августа. По его словам, Оман, Пакистан и Россия провели успешные переговоры в области торговли газом. При этом поставки голубого топлива из Ирана в соседние Ирак и Турцию выросли на 16%, также импортом иранского газа интересуются и некоторые европейские страны.

В мае 2023 года вице-премьер РФ Александр Новак посетил Иран с двухдневным рабочим визитом. Вице-премьер обсуждал создание электронной торговой площадки на юге Ирана, который покупает газ в Туркменистане для снабжения северной части страны в период высокого потребления. Кроме этого, «Газпром» вместе с Ираном реализует ряд проектов.

Что мешает созданию «газового аналога ОПЕК»

«Россия и Иран — крупные газодобывающие страны, обе поставляют голубое топливо в Турцию, где реализуется проект газового хаба. Поэтому координация ценовой и сбытовой политики будет логична», — сообщил Финансам Mail.ru Сергей Суверов, инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал».

«Это еще не говорит о создании “газового ОПЕК”, а лишь о довольно туманных соглашениях между двумя странами», — считает Андрей Маслов, аналитик ФГ «Финам», комментируя договоренности. По его мнению, существует ряд причин, мешающих созданию газового ОПЕК.

Во-первых, ОПЕК — это картель. Единственный легальный картель в мире. По сути, все его участники договариваются о цене, диктуя тем самым свои правила рынку. Чтобы создать что-то подобное, нужны серьезные договоренности и юридическая база, которых нет. Андрей Маслов аналитик ФГ «Финам»

«Во-вторых, нужны члены подобной организации. Ни Иран, ни РФ не являются привлекательными странами для заключения экономических союзов из-за санкций и спорной политической репутации. Также стоит отметить, что Иран — давний соперник Саудовской Аравии, а она — ключевой игрок на рынке энергоносителей. Переговоры могут быть очень сложными и долгими», — заявил Финансам Mail.ru Маслов.

В-третьих, вряд ли страны-импортеры газа будут рады созданию газового картеля, поэтому они попытаются сделать все, чтобы цена на газ оставалось рыночной, а не диктовалась странами-экспортерами. И последнее — ни РФ, ни Иран не обладают сейчас достаточными объёмами свободных средств для настолько крупных долгосрочных проектов. Андрей Маслов аналитик ФГ «Финам»

«Поэтому это можно рассматривать скорее, как локальный проект газового хаба с множеством рисков и неопределенностей», — резюмирует Маслов.

Пережить шок

В 2022 году сырьевые рынки пережили революционную перестройку товарных потоков, но это не привело к проблемам у потребителей газа, за исключением европейских стран. Ранее российский трубопроводный газ занимал около 45% европейского рынка. После отказа от газа из России ЕС оказался и без долгосрочных контрактов на выпавший объем газа из РФ. Газовый рынок Евросоюза на некоторое время стал полностью спотовым, когда цены зависят от мгновенных колебаний спроса-предложения и могут меняться на десятки процентов за сутки. Это может происходить из-за резких изменений танкерных поставок СПГ.

«Мировая отрасль СПГ подверглась существенным изменениям за счет увеличения спроса в Европе, которое привело к дестабилизации рынка и росту цен на газ. В 2022 году впервые за долгое время цена газа в Европе была намного выше, чем в Азии. В этих условиях некоторые поставщики нарушали свои обязательства по долгосрочным контрактам и перенаправляли СПГ-танкеры в Европу, чем спровоцировали кризисные ситуации в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)», — оценивают в «Газпроме».

«Снижение спроса на спотовый СПГ в Азии из-за очень теплой зимы и ограниченного объема хранилищ, которые оставались заполненными в течение большей части зимнего сезона, привело к перенаправлению рекордных объемов СПГ из Азии в Европу», — сообщают в управлении энергетической информации США.

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), зима 2022−2023 годов была второй самой теплой зимой в Европе за всю историю наблюдений, а январь — самым теплым месяцем.

Это спасло Евросоюз от дефицита газа.

После «идеального шторма»

В разгар пандемии цены на нефть и газ обрушились во всем мире, и производители продавали ресурсы фактически себе в убыток. Затем рынки пережили состояние «идеального шторма», когда цены на газ на разных площадках мира штурмовали многолетние максимумы.

«Любое объединение стран-производителей какого-либо энергоресурса необходимо для того, чтобы правила отрасли были предсказуемыми, чтобы каким-либо образом влиять на энергобаланс спроса-предложения и, соответственно, на цены. Так работает объединение стран-производителей нефти ОПЕК», — говорит Сергей Капитонов, аналитик Проектного центра «Сколтеха» по энергопереходу. Капитонов указывает на актуальность создания «газового ОПЕК» сейчас, так как отрасль прошла «два беспрецедентных цикла за 3 последние года».

Первая ситуация, когда была эпидемия коронавируса, оказалась невыгодной производителям газа: они проинвестировали многомиллирадные проекты строительства инфраструктуры, а спроса не было, окупаемость оказалась под вопросом. Вторая ситуация невыгодна потребителям, которые начали отказываться от газа в пользу других энергоносителей при высоких ценах.

Сергей Капитонов аналитик Проектного центра «Сколтеха» по энергопереходу

«Два полюса силы» на рынке газа

В мировой торговле доля трубопроводного газа и СПГ примерно равна — 50 на 50. К 2030 году доля СПГ увеличится до 70%, прогнозировал ранее российский Минэнерго.

Первый полюс силы — США. На волне сланцевой революции США запустили огромное количество проектов по строительству новых СПГ-заводов, терминалов. Они сейчас больше всех наращивают мощности, поставки газа на мировые рынки. В этом году они станут крупнейшим производителем СПГ в мире, обойдя Австралию и Катар. Сергей Капитонов аналитик Проектного центра «Сколтеха» по энергопереходу

Мощности производства СПГ в мире выросли на 4,5% в 2022 году, производство — на 5%, установив новый рекорд, по данным Управления энергетической информации. Наибольший рост пришелся на США — и по вводу новых СПГ-мощностей, и по росту поставок. «Экспорт СПГ из США в 2022 году увеличился на 16%, что стало самым большим увеличением среди всех стран-экспортеров СПГ», — отмечается в отчете МЭА.

«Второй полюс — традиционные производители газа, как, например, Россия или страны Ближнего Востока. Газ Ирана всегда был отрезан от экспорта, в Иране большая добыча газа, но почти все объемы потребляются внутри страны», — отметил эксперт.

Форум стран-экспортеров газа

По мнению Капитонова, GECF (Gas Exporting Countries Forum, GECF) не стал ничем иным, кроме как площадкой для обсуждения проблем газовой отрасли, обмена технологиями. «Форум не стал организацией, которая может влиять на рынок — слишком были разные интересы производителей, была высокая конкуренция. Россия конкурировала за европейский рынок, в том числе с производителями сжиженного газа», — рассказал аналитик.

Для того, чтобы обеспечить предсказуемость инвестиций в отрасли, обеспечивать ценовой баланс и баланс спроса-предложения — создание объединения производителей газа оправдано. Будет ли это на площадке Форума стран-экспортеров газа или будет другая платформа — покажет время. Сергей Капитонов аналитик Проектного центра «Сколтеха» по энергопереходу

По его оценке, глобальная газовая отрасль переживает сейчас не лучшие времена. Россия потеряла некогда крупнейший для себя европейский рынок сбыта. Для Ирана важно, чтобы его гигантские запасы газа были как-то востребованы, монетизированы через совместные экспортные инфраструктурные проекты.

Для всего этого требуется консолидация стран производителей — гораздо больше, чем дискуссии в рамках GECF или двухсторонних соглашений.

«У нас есть один полюс — динамично развивающаяся СПГ-отрасль Соединенных Штатов с абсолютно своей программой, которые успешно захватывают некогда традиционные рынки сбыта других производителей, например, европейский рынок, где США стали крупнейшим поставщиком СПГ, также на китайский рынок успешно поставляется СПГ из США», — отметил Капитонов.

По словам аналитика «Сколтеха» сейчас настал момент, когда страны СПГ-производители имеют все шансы объединиться в газовый ОПЕК

Для этого необходимо сесть, договариваться, все-таки это страны-конкуренты на рынке СПГ, но они могут объединиться ради одной цели — чтобы газ в будущем оставался востребованным энергоносителем, чтобы страны-потребители не отказывались от него из-за высокой цены в пользу других источников энергии, и чтобы на рынке не была «война против всех», а слаженная работа, реализация совместных проектов. Сергей Капитонов аналитик Проектного центра «Сколтеха» по энергопереходу

В список стран с крупнейшими запасами газа входят РФ, США, Катар, Иран, Туркмения, Норвегия. Среди крупнейших производителей СПГ — Катар, Австралия, США, РФ, Малайзия, Нигерия, Индонезия, согласно данным Управления энергетической информации США.