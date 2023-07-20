Блокировка танкера в Аргентине: что будет с российским СПГ

​ Что произошло

«Enarsa заблокировала поставку (СПГ-танкер Flex Artemis), потому что это нарушает контракт, потому что это компания, находящаяся под санкциями», — сказал министр экономики страны Серхио Масса в интервью местному телеканалу C5N, не раскрыв название компании.

Gunvor Group Ltd., один из крупнейших торговых домов в мире с центральным офисом в Женеве, осуществлявший данную поставку, заявил агентству Bloomberg, что отгрузка была законной и прозрачной, против российского СПГ не вводились западные санкции. «Сделка соответствует всем применимым экономическим санкциям, в частности, США и Европейского Союза, — отмечается в заявлении Gunvor. — Аргентина не вводила никаких санкций против России».

СПГ-танкер Flex Artemis 25 июня первоначально загрузился на французском терминале Montoir-de-Bretagne, где перегружается газ российского завода «Ямал СПГ» (входит в «Новатэк»).

Затем танкер направился к аргентинскому СПГ-терминалу в Баия-Бланка, подошел к нему 14 июля, а затем развернулся без разгрузки. В 16:00 мск 20 июля судно было на якоре, в 120 милях напротив терминала, носом на юг около побережья Аргентины, согласно данным отслеживания судов Marinetraffic, с которыми ознакомились Финансы.Mail.ru.

Источник, пожелавший остаться неназванным, пояснил S&P Global Commodity, что груз должен был быть выгружен танкером Flex Artemis на плавучей регазификационной и складской установке в Баия-Бланке, в порту на юге провинции Буэнос-Айрес. После того, как выяснилось, что газ, якобы, был из России, государственный банк Аргентины Banco Nación, отвечающий за оплату поставок, отменил сделку и уведомил об этом Enarsa и министра экономики. Масса поручил отменить разгрузку СПГ-танкера.

Почему это произошло

Во-первых, Аргентина сейчас сталкивается с переизбытком природного газа из-за теплой зимы. С 2019 года Аргентина стала 21-й страной-экспортером сжиженного природного газа, покупая его в Боливии и на международном рынке: получает трубопроводный газ из соседних стран, например Боливии, и производит собственный, добывая его на собственных месторождениях.

Во-вторых, президент Альберто Фернандес заявил, что не пойдет на выборы в октябре 2023 года. Возможным преемником считается министр экономики Серхио Масса, который нацелен на сотрудничество с МВФ и ЕС, и сейчас проводит агрессивную предвыборную кампанию. Аргентина с 2001 года не может выбраться из глубокого кризиса и не раз называлась экономистами возможным источником новых глобальных потрясений в мировой экономике: цены растут на десятки процентов в год, страна находится в зависимости от кредитов и консультантов МВФ, балансирует на пороге деясятого дефолта за последние 20 лет. Разовый выпад против РФ может быть предвыборным ходом.

В-третьих, в ближайшее время планируется подписание соглашение о поставках СПГ из Аргентины в Европейский союз, говорится в проекте документа, который ранее процитировало агентство Reuters. В проекте меморандума о взаимопонимании говорится, что «участники стремятся сотрудничать для обеспечения стабильных поставок СПГ из Аргентины в ЕС».

Что это значит для «Новатэка», инвесторов и российских поставок СПГ

Акции компании дешевели с утра на 1,5% к полудню, согласно данным торгов Мосбиржи. «Очевидно, что это негатив для Новатэка», — отметил экономист Владимир Рожанковский, управляющий директор Trade123, автор канала УспешныйПортфельщикСОпытом.

Отныне «Новатэк» может переориентировать карго сжиженного газа (зарубежная доставка грузов) в пользу портов Юго-Восточной Азии, где есть спецтерминалы для приёмки. В итоге, этот сжиденный газ может оказаться в той же Аргентине, но под чужой маркировкой и гораздо дороже. Владимир Рожанковский

«Я не думаю, что это окажет существенное влияние на финансовые показатели “Новатэка” и динамику его акций. В настоящее время на уровне ЕС не существует санкций в отношении российского СПГ и “Новатэка” в частности», — пояснил Финансам Mail.ru президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

«C начала 2023 года “Ямал СПГ” отгрузил 10 млн тонн СПГ, основными покупателями являются как раз европейские страны (в первую очередь, Бельгия, Франция, Испания)», — пояснил экономист.

Поэтому запрет Аргентины разгрузку газовоза из Франции с российским СПГ выглядит довольно странно. Даже если запрет со стороны Аргентины сохранится, то речь идет о каких-то разовых поставках. Марсель Салихов президент Института энергетики и финансов

«“Новатэк” не поставляет СПГ напрямую с “Ямал СПГ”, речь идет лишь об отдельных отгрузках через европейские порты. Аргентина является достаточно небольшим рынком СПГ. В 2022 году Аргентина импортировала 1,5 млн тонн СПГ, 70% из которых обеспечили поставки из США и отдельные партии из Катара, Экваториальной Гвинеи, Тринидада и Тобаго», — пояснил Марсель Салихов.

Поэтому эти ограничения не имеют существенной роли. Скорее всего, груз судна Flex Artemis, который не был разгружен в Аргентине, будет перепродан и поставлен в другой порт Южной Америки. Ранее это судно занималось, в основном, поставками СПГ из США в Европу и из Омана — в Индию. Марсель Салихов

Российский СПГ успешно заменял выпавшие поставки трубопроводного газа из РФ в ЕС и хорошо продавался на международных рынках даже во время ужесточения санкций: Россия была на третьем-четвертом местах по поставкам, на экспорт отправляется треть добываемого в стране природного газа. ЕС, как и США, лишь призывали европейские и мировые компании не продлевать контракты на покупку российского СПГ, который не попал в «черный список» санкций из-за возможного глобального энергокризиса (четверть из мировых запасов газа — в РФ, второй стране после США по добыче в мире, согласно данным Минпророды).

Экспорт СПГ из России сократился на 9% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а глобальный спрос на СПГ вырос на 2%, согласно данным Международного энергетического агентства.

ЕС после отказа от трубопроводного газа из РФ, стал крупнейшим покупателем сжиженного газа в мире и по итогам 2022 года большего всего СПГ купил именно в России, сообщается в обзоре инвестиционного подразделения Сбербанка со ссылкой на данные консалтинговой компании Vygon Consalting.