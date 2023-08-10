СПБ Биржа разъяснила порядок уплаты налогов по американским акциям

Приостановка Россией действия соглашений об избежании двойного налогообложения с США не является денонсацией договора без участия второй стороны, что означает сохранение налоговой льготы для дивидендов на акции американских компаний, передает «РБК Инвестиции» со ссылкой на пресс-службу СПБ Биржи.

Представители биржи напомнили, что США не анонсировали ответные меры по приостановке действия положений соглашения с Россией. «Поэтому льготная налоговая ставка 10% по доходу в виде дивидендов от американских ценных бумаг продолжает действовать для налоговых резидентов РФ, прошедших полную идентификацию на СПБ Бирже», — говорится в сообщении.

Ранее «Цифра брокер» сообщил, что вышестоящий депозитарий Freedom Finance Europe будет удерживать налог по ставке 30% на доходы по иностранным ценным бумагам эмитентов из США. Если уполномоченные органы США укажут, что страна не будет ответно приостанавливать действие соглашения, то суммы излишне удержанных средств будут зачислены на брокерские счета клиентов, отмечал брокер.