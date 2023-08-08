Путин приостановил действие договоров о налогах с США, странами Европы и Японией

Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией действия договоров об избежании двойного налогообложения с рядом государств, включая США и несколько стран Европы. Документ опубликован на портале правовых актов. Указ вступил в силу со дня опубликования.

Всего приостановлены соглашения с 38 странами из 84, с которыми Россия заключала налоговые соглашения.

Решение Путина касается соглашений с большинством стран Евросоюза, включая Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу, Болгарию, Ирландию, Финляндию и Кипр. Кроме того, договоры приостанавливаются с Великобританией, Швейцарией, Канадой, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией, Сингапуром, а также с Албанией, Черногорией и Северной Македонией.

Решение объясняется необходимостью «безотлагательных мер» в связи с совершением иностранными государствами «недружественных» действий в отношении России, ее граждан и юрлиц.

Путин потребовал принять меры для снижения влияния последствий приостановки соглашений на экономику России. Правительству поручено внести в Госдуму законопроект о приостановке действия соглашений, а МИДу — уведомить об этом соответствующие страны. Госдума находится на каникулах, ее работа возобновится с 5 сентября.

В марте Минфин и МИД предложили приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми «недружественными» странами указом президента. О том, что налоговые договоры действительно отменят указом Путина, источники Forbes сообщали в июне.

Россияне смогут по-прежнему зачесть в России налоги, уплаченные за рубежом, даже после приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами, говорил в июне Forbes заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Он уточнял, что соглашения не планируется денонсировать — только приостановить действие отдельных статей. Касательно физлиц нормы об избежании двойного налогообложения сохранятся, в том числе возможность зачесть налог, отмечал Сазанов. Что касается бизнеса, то будут приостановлены статьи, предусматривающие пониженные ставки налогов по процентам, дивидендам и роялти, добавил Сазанов.

Бизнес просил отсрочку приостановки действия соглашений, писал Forbes в мае. Некоторые компании не учитывали такого развития событий в своем планировании, говорил источник Forbes в одном из бизнес-объединений. Минфин рассматривает возможность защиты бизнеса от роста налогов на выплату за рубеж процентов по кредитам в иностранных банках и по еврооблигациям в случае приостановки налоговых соглашений, сообщал в июне Сазанов.

С 1 января 2023 года прекратило действие соглашение об избежании двойного налогообложения с Украиной. Аналогичное соглашение с Нидерландами Россия денонсировала в 2021 году, оно прекратило действие с 1 января 2022 года. Конвенция с Бельгией не вступила в силу, хотя Россия ее ратифицировала, указано на сайте Минфина. Соглашение с Латвией приостановило действие с 26 сентября 2022 года по указу Путина.