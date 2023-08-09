Налоговые соглашения России с Западом заморозили: кого это коснется

Единственный бенефициар нововведений — российский бюджет, но сумма дополнительных доходов будет незначительной, признавал ранее Минфин. Forbes разобрался в последствиях беспрецедентного решения российских властей.

8 августа президент Владимир Путин частично приостановил действия соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) со странами, которые ввели против России санкции. Мера коснулась соглашений с 38 странами из 84, с которыми у России есть такие соглашения. Среди этих 38 стран — государства Евросоюза, США, Швейцария, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Сингапур. О том, что соглашения заморозят указом Путина, источники Forbes предупреждали еще в мае.

При этом соглашения не разорваны, а только приостановлены, причем не полностью, а в тех пунктах, которые касаются взаимных налоговых льгот для резидентов стран — участниц соглашений.

Частичная приостановка затронула не только традиционно популярные среди российских бизнесменов юрисдикции для структурирования бизнеса (Кипр, Мальту, Люксембург), но и страны, бизнес из которых, несмотря на текущий контекст, сохранял стратегические инвестиции в России (Францию, Германию, Японию и т. д. ).

Масштабная мера была предложена еще в марте МИД и Минфином — в ответ на внесение России в европейский черный список стран, не сотрудничающих по налоговым вопросам. «Приостановка такого числа международных соглашений, которые разрабатывались годами, — это беспрецедентная и серьезная мера», — говорит партнер Б1 Марина Белякова. Заморозка негативно повлияет на международную деловую активность и инвестиционную привлекательность России, констатировал партнер налоговой практики МЭФ Legal Александр Ерасов. Налоговый ландшафт, по его словам, станет менее привлекательным по сравнению со многими другими странами.

Налоговые льготы заморожены с 8 августа — указ вступил в силу с момента публикации. Согласно тексту указа, президент поручил правительству внести в Госдуму законопроект о приостановке статей СИДН (соглашений об избежании двойного налогообложения). Дело в том, что президент вправе отменять международные договоры, но если Госдума выразит протест — они восстанавливаются. Будущий законопроект лишь закрепит факт заморозки, солидарны опрошенные Forbes юристы.

Отсрочки на подготовку к изменениям, о которой просил бизнес, не будет.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259092&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Какие налоги выросли

В первую очередь заморозка касается льгот по выплатам за рубеж дивидендов, процентов по долговым обязательствам, роялти или иных пассивных доходов, пояснил Forbes партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Александр Токарев.

Именно на этом настаивала ФНС при подготовке указа, рассказывал в мае источник Forbes в ведомстве.

Соглашения позволяли зарубежным компаниям, которые получают пассивный доход из России, существенно снизить налоговую ставку. Например, налог на дивиденды можно было платить по ставке 5−10% в зависимости от страны вместо 15%, а на проценты по займам и роялти — по нулевой ставке вместо 20%. Теперь же Россия будет облагать такие выплаты по полным ставкам — 15% и 20% соответственно.

Кроме того, приостановлены все статьи, касающиеся налоговых льгот по доходам от аренды и продажи недвижимости, продажи акций компаний, от предпринимательской деятельности компаний и физлиц, от международных перевозок, зависимых предприятий, от работы по найму, отмечает партнер GSL Law&Consulting по международному налогообложению и иммиграции Сергей Нестеренко.

Кто пострадает

Больше придется платить не только иностранным компаниям, которые продолжают вести бизнес в России, но и российскому бизнесу, который структурирован через европейские юрлица, констатирует Ерасов. Речь, по его словам, идет о весьма значительных и чувствительных суммах, и «для некоторых бизнесов может обостриться вопрос продолжения деятельности в России или за рубежом».

Потеряют бюджеты «недружественных» государств, отмечает Сергей Нестеренко. Дело в том, что большинство из них засчитывает уплаченные за рубежом налоги по обязательствам в своей стране. Например, компания заплатила в России 10% налога и должна доплатить в стране нахождения до полной ставки.

Теперь же, когда Россия начнет удерживать налоги по полной ставке 15% или 20%, компания заплатит в бюджет своей страны меньше.

В то же время многие выплаты за рубеж и так ограничены и не проходят без разрешения правительственной комиссии. Даже в случае одобрения получить платежи непросто. Так, выплачивать дивиденды за рубеж в общем случае возможно до 10 млн рублей в месяц или на специальный счет типа «С». «Дивиденды, если и распределялись, то это были небольшие суммы», — отметил Токарев.

Так или иначе государство соберет больше налогов в бюджет, уверен Нестеренко. «Во-первых, уходящие из России компании будут продавать акции своих “дочек” и платить 30% со всей суммы в России, — объяснил он. — Во-вторых, при выплатах итоговых дивидендов налог с 5−10% вырастет до 15%, а по роялти и процентам — до 20%». Но на существенные сборы в бюджет после приостановки льгот по СИДН Минфин не рассчитывал.

Кого из граждан затронет

«В основном пострадают компании, физлица — практически нет», — пояснил Forbes Нестеренко. Приостановка соглашений не затрагивает удаленщиков за рубежом, которые получают трудовые доходы из России. Они будут платить 13—15% НДФЛ независимо от резидентства, согласно недавно принятому закону.

Резиденты России по-прежнему смогут засчитывать налоги, уплаченные за рубежом, по обязательствам в России, как и анонсировал Минфин.

Раньше россияне — резиденты условного Кипра не платили налоги при продаже российских акций: в России — по соглашению, на Кипре — по внутреннему законодательству. Теперь заплатить налог придется — нерезиденты будут обязаны делать это по ставке 30% (если владели акциями до пяти лет). Еще одна группа риска — получатели роялти из России: авторы программного обеспечения, книг, музыки и т. п. Такие доходы будут облагаться в России по ставке 20%.

Защитят ли российский бизнес

Президент указал принять меры для снижения последствий от приостановки соглашений на экономику России. По информации Forbes, бизнес просил точечно «подлечить» рост фискального бремени поправками в Налоговый кодекс — сохранить льготные ставки налога на выплату процентов по кредитам перед иностранными банками и еврооблигациям, а также на лицензионные платежи. Минфин высказывал готовность сохранить льготы по выплатам в рамках рыночных сделок — например, по банковским кредитам и облигациям. «Чтобы не произошло удорожание обслуживания таких внешних займов, наверное, нужно будет внести какие-то адаптационные механизмы в российское налоговое законодательство», — говорил Forbes замглавы Минфина Алексей Сазанов.

В наиболее болезненных ситуациях нужно сохранить нагрузку на текущем уровне через «тонкую донастройку» поправками в Налоговый кодекс, подчеркивает Белякова из Б1.

Во многих других случаях российский бизнес может решить проблему, избавившись от структур в «недружественных» странах, добавила эксперт.

Какие нормы остались в силе

То, что соглашения заморожены не целиком, а отдельными статьями, и продолжают действовать, — это хорошая новость, говорит Токарев из Kept. Некоторые налоговые льготы, например выплаты по евробондам, льготы по контролируемым иностранным компаниям (КИК), в России предоставляются только при условии действующего налогового соглашения, объясняет он.

Остается в силе и обмен информацией ФНС с коллегами за рубежом.

Он необходим в том числе для розыска налоговых уклонистов, которые могут скрывать доходы в других странах. При этом ФНС признавала, что теперь некоторые европейские страны не отвечают на ее запросы о зарубежных счетах и активах россиян. Теперь таких «молчунов» станет еще больше, считает Нестеренко. Остаются в силе и механизм согласительных процедур. Они нужны для разрешения споров, когда на обложение одной и той же налоговой базы претендуют разные страны. Но на практике они применялись нечасто, отмечает Ерасов.

Как ответят западные страны?

«Большой вопрос, как поступят зарубежные страны: примут ли они симметричные меры, приостановив действие отдельных статей, или денонсируют соглашения», — рассуждает Токарев.

Если в ответ «недружественные» страны отменят соглашения с Россией, российским резидентам придется платить больше налогов с доходов в этих странах.

Например, до максимума вырастут налоги на дивиденды, которые россияне получают от иностранных компаний из большинства стран.

Так, в Испании налог вырастет с 15% до 19%, в Португалии — с 15% до 25%, в США — с 10% до 30%, привел примеры Нестеренко. К ним добавится и НДФЛ в России.

Нестеренко считает маловероятным, что западные страны массово денонсируют соглашения с Россией: «Те, кто хотел это сделать по политическим мотивам, уже сделал». Латвия уже приостановила СИДН с Россией, Украина денонсировала. Соглашение с Данией перестанет действовать с 2024 года. Россия сама денонсировала договор с Нидерландами еще в 2021 году.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259076&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.