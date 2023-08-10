Курс доллара опустился ниже 97 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 97 рублей, следует из данных торговой площадки. На минимуме за день американская валюта торговалась по 96,49 рубля, дешевея на 0,71 рубля ко вчерашнему закрытию.

На 11:01 мск доллар торговался по 96,89 рубля, что на 0,31 рубля ниже цены закрытия вчерашней торговой сессии.

Евро в четверг, 10 августа, также подешевел и на минимуме торговался по 106 рублей, теряя 0,63 рубля к цене прошлого закрытия. На 11:01 мск европейская валюта стоила 106,74 рубля, что на 0,1 рубля ниже закрытия прошлой сессии.

Рубль укрепился после существенного обвала накануне. 9 августа курс доллара на Мосбирже впервые за последние 16 месяцев превысил отметку в 98 рублей, евро — в 107 рублей. После этого ЦБ объявил, что до конца года перестанет покупать валюту на рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по продаже юаней из ФНБ.

«Ранее предполагалась покупка валюты на 1,8 млрд рублей в сутки, но в текущей ситуации нон-стоп обвала рубля данное решение абсолютно верное и способно хоть как-то сгладить волатильность курса», — прокомментировал решение ЦБ эксперт «БКС Экспресса» Михаил Зельцер.

Динамику на валютном рынке он объяснил дефицитом предложения иностранной валюты и высоким спросом на нее со стороны импортеров и частного сектора. «Этот дисбаланс спроса и предложения приводит к значительному искажению биржевой картины. В такие моменты упаднические настроения преобладают, внутренние факторы курса игнорируются, участники рынка реагируют на котировки и паникуют», — пояснил аналитик.

Впрочем, шанс разворота негативной тенденции и укрепления рубля, по мнению Зельцера, «ненулевой». «В базовом варианте доллар по-прежнему видится ниже 90, причем спекулятивное движение вниз может быть быстрым. Главное, чтобы экспортные и импортные потоки поскорее стабилизировались, а это и есть основа курса рубля», — заключил эксперт.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.