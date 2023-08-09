Курс доллара превысил 98 рублей впервые с конца марта 2022 года
Курс доллара превысил 98 ₽ впервые с 24 марта 2022 г., следует из данных торгов на Мосбирже.
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Курс доллара превысил 98 ₽ впервые с 24 марта 2022 г., следует из данных торгов на Мосбирже.
По состоянию на 16:31 мск доллар торговался по 98,06 руб. (+0,99%). На закрытии торгов 8 августа американская валюта находилась на уровне 97,1 руб.
Одновременно с этим ходе торгов 9 августа евро превысил 107 руб. впервые с 25 марта 2022 г. По состоянию на 16:20 мск евро торговался по 107,6 руб. (+1,07%). Китайский юань к 16:13 мск находился на уровне 13,529 руб. (+0,82%).
Рубль слабеет к основным иностранным валютам начиная с конца июня. В частности, в ходе торгов 2 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 94 руб., 4 августа — 96 руб., а 7 августа он преодолел порог в 97 руб. На торгах 2 августа юань превысил 13 руб. впервые с апреля 2022 г.
Министр финансов Антон Силуанов рассказывал, что ослабление связано с торговым балансом — с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами.
По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.