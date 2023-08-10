Болливуд инвесторов: что происходит на фондовом рынке Индии и как на нем заработать

Индия становится объектом внимания для крупных игроков: Google и Amazon заявили о готовности инвестировать $10−15 млрд в индийский рынок, Илон Маск сообщил о приходе Tesla в страну. По мнению аналитиков Goldman Sachs, Индия — наиболее интересный и «плодотворный» для инвесторов рынок среди развивающихся стран. В мае 2023 года фондовый рынок этой страны достиг капитализации в $3,3 трлн.

Основные факторы привлекательности Индии

Экономика

Индия показывает один из самых высоких темпов роста ВВП среди крупных экономик мира. Если посмотреть на структуру ВВП, с середины ХХ века экономика страны активно трансформировалась от сельскохозяйственной к экономике, где более 50% ВВП приходится на такие секторы услуг, как туризм, финансы, IT. Индия показывает сильный рост онлайн-экономики: с 2019-го по 2022-й рынок e-commerce увеличился c $40,4 млрд до $84 млрд, а к 2030 году, по прогнозам, вырастет до $350 млрд, а общий объем онлайн-рынка — до $1 трлн.

Еще один фактор привлекательности в том, что показатель государственного долга к ВВП не является критическим по сравнению со многими развитыми странами: когда у других это соотношение превышает 100%, в Индии оно на уровне 89%.

За последние 10 лет инфляция и уровень безработицы сохраняются на своих средних показателях.

Демография

По состоянию на 2023 год численность населения Индии составляет 1,4 млрд человек и опережает по этому показателю Китай на 1%. Демографическая картина во многих развитых странах мира свидетельствует о сокращении трудоспособного населения и высокой нагрузке на социальное обеспечение. В сравнении с Китаем ситуация в Индии выглядит благоприятно: сейчас в возрастной группе от 25 до 65 лет около 650 млн человек, а в Китае — 830 млн. По прогнозам, к 2040 году трудоспособное население Индии вырастет на треть миллиарда, а в Китае — сократится на 100 млн.

При этом население в стране в 2023 году — самое молодое в мире, и это уже сейчас требует привлечения иностранных инвестиций и развития проектов для создания рабочих мест.

Геополитика

На фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем США наращивают стратегическое сотрудничество с Индией: в финансовом году 2022/2023 они стали главным экономическим партнером страны. Торговый оборот увеличился на 7,65%, до $128,55 млрд. С другой стороны, Индия поддерживает и развивает экономические отношения с Россией. Наша страна впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии, а в 2021/2022 финансовом году занимала 25-е место. За 10 месяцев 2022/2023 финансового года товарооборот между странами вырос более чем в три раза и достиг $39,8 млрд. Для Индии, которая ценит свою независимость, такое укрепление отношений с разными крупными игроками является благоприятным.

Можно предположить, что, поскольку Индия на международной арене отстаивает свои интересы по развитию страны, она и в дальнейшем будет усиливать многополярный формат взаимодействия с другими странами.

Что Индия предлагает россиянам

На сегодня брокерский счет в Индии может открыть только гражданин страны. Но российские брокеры уже получили разрешения на работу на Бомбейской (BSE, Bombay Stock Exchange) и Национальной (NSE, National Stock Exchange of India) биржах. В феврале 2023 года компания «Альфа-Капитал» первой в России получила лицензию участника рынка ценных бумаг Индии. В марте «Финам» также начала разрабатывать инвестиционные стратегии, связанные с индийским рынком: сначала будет предоставлена инфраструктура для алготрейдеров (которые используют для торговли роботизированные программы или алгоритмы), сформированы инвестфонды и индивидуальное доверительное управление, следующий шаг — открытие индийского рынка для массового инвестора.

Сейчас у российских инвесторов два варианта: зарубежные ETF, доступные на российском фондовом рынке, и торговля через брокерский счет зарубежного брокера. У этих двух вариантов есть свои преимущества и недостатки.

Зарубежные ETF с аллокацией на индийский рынок

Самые крупные и популярные биржевые фонды — iShares MSCI India ETF (#INDA) и iShares India 50 ETF (#INDY). INDA инвестирует в 114 крупных и средних компаний в стране и имеет целевой доступ к 85% индийского фондового рынка. INDY инвестирует в 50 крупнейших компаний Индии. Выбор из двух ETF зависит от индивидуальной инвестиционной стратегии. Например, INDA c начала года показывает доходность 6,91%, что существенно ниже, чем у INDY с доходностью в 8,48%. Но при этом волатильность у первого фонда ниже: он испытывает меньшие колебания цены и является менее рискованным. INDA и сейчас можно купить на «СПБ Бирже» при наличии статуса квалифицированного инвестора.

Статус может быть присвоен как организациям, так и частным лицам. Чтобы его получить, нужно соответствовать одному из четырех условий: иметь на счетах и вкладах сумму не менее 6 млн рублей, обладать соответствующим опытом работы в инвестиционной компании, показать оборот по сделкам с ценными бумагами за последний год на сумму не менее 6 млн рублей, иметь соответствующее образование или сертификат (Указание ЦБ от 29 апреля 2015 года). По данным ЦБ, в этом году планируется подготовить и внести законопроект о повышении имущественного ценза до 24 млн рублей: первый этап повышения с 6 до 12 млн рублей регулятор предлагает провести через год после принятия соответствующего закона.

Пока данный закон не принят, наиболее распространенный способ получения — предоставить брокеру выписки со счетов на общую сумму 6 млн рублей. Необязательно собирать всю сумму на одном счете, можно предъявить несколько справок из разных банков, брокер их просуммирует. Законодательно не закреплено, что средства должны быть на протяжении всего срока работы счета, это нужно только на момент получения статуса.

Брокерский счет у зарубежного брокера

Вариант открыть иностранный счет и работать с вышеуказанными ETF с аллокацией на индийский рынок доступен также и неквалифицированным инвесторам.

Например, несмотря на геополитические события и ограничения, американская брокерская компания Interactive Brokers (IB) до сих пор открывает счета инвесторам из России. Главным минусом этого решения является то, что IB с июля 2022 года не осуществляет операции с рублями, от резидентов России принимает любую валюту кроме рубля. Также нужно помнить, что риски блокировки счетов сохраняются.

В независимости от юрисдикции брокера можно попасть на валютный контроль со стороны банка или брокера, когда вам придется объяснять, откуда деньги и зачем осуществляется перевод за рубеж.

На практике у наших партнеров эти ситуации не происходили, но мы их предупреждаем, что такое возможно: в случае с российскими банками или брокерами нужно будет предоставить документы, подтверждающие легальность происхождения денег (справки 2НДФЛ, декларации и прочее). Еще один минус, связанный с открытием и ведением зарубежных счетов, — обязанность граждан России уведомлять ФНС об открытии счета в течение месяца и ежегодно самостоятельно отчитываться о движении средств.

Основное преимущество IB в том, что он дает доступ не только к рынку Индии, но и в целом к 150 рынкам по всему миру. Также брокер находится под надзором Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), регулятора финансовых рынков FINRA и некоммерческой организации SIPC, которая защищает частных инвесторов от потери денег в случае банкротства или мошенничества брокера. Счета инвесторов застрахованы на сумму до $500 000, в случае неактивности счета нет комиссии за ведение. У IB есть русскоязычная поддержка, но нужно быть готовым, что доступна она не каждый день, проблемы решаются медленно, так как мало русскоговорящих консультантов. Несмотря на это, само русскоязычное приложение работает отлично.

Сама процедура оформления выглядит несложно. Нужно зарегистрироваться на сайте Interactive Brokers, заполнить анкету и предоставить личные и контактные данные, информацию об опыте и целях торговли, реквизиты банковского счета, сведения о доходах и налоговом резидентстве.

Данный пункт нужен для того, чтобы избежать двойного налогообложения.

8 августа Владимир Путин приостановил действие соглашений об избежании двойного налогообложения с США, несколькими странами Евросоюза, Японией, Южной Кореей и рядом других государств. Всего приостановлены соглашения с 38 странами из 84, Индия в их число не вошла. После заполнения анкеты откроют счет, его можно пополнить и начать работу.

Перед тем как завести счет у зарубежного брокера, необходимо взвешенно обдумать этот шаг. Не стоит его открывать на маленькую сумму — минимум от $10 000, иначе есть риск, что доходы не будут перекрывать комиссию за операции: ее минимальный размер за ордер в зависимости от тарифа — от $0,35 до $1. Всю отчетность перед ФНС, связанную со счетом, налоговые резиденты России должны вести самостоятельно.

Поэтому если не уверены, что сможете правильно и вовремя отчитываться перед налоговой о движении средств на зарубежном счете по итогам года, то это еще один аргумент против.

Важный вопрос, на который необходимо ответить: в чем для вас заключается преимущество иностранного брокера перед Санкт-Петербургской биржей? Если четкого понимания таких преимуществ лично для вас нет, то лучше воспользоваться первым вариантом покупки ETF и оформить статус квалифицированного инвестора.

На какие акции стоит обратить внимание

Покупать акции отдельных компаний на развивающихся рынках — всегда повышенный риск. Частный инвестор не сможет следить за событиями конкретной индийской компании и отслеживать, как различные процессы в стране могут на ней отразиться. Поэтому наименее рискованной будет стратегия диверсифицированного подхода: покупка акций вышеуказанных ETF-фондов — INDA или INDY.

Если инвестор заинтересован в конкретных компаниях индийского рынка, то лучше выбрать «голубые фишки» — наиболее крупные и ликвидные акции компаний, которые являются лидерами в своем сегменте и обладают стабильными финансовыми показателями и надежным управлением. К примеру, на «СПБ Бирже» торгуются «голубые фишки» фармацевтической компании Dr. Reddy’s Laboratories (RDY) и одного из главных банков страны ICICI Bank (IBN).

Чего опасаться инвесторам в Индии

Российскому инвестору при работе с зарубежными акциями любых стран, в том числе и «дружественных», к которым относится Индия, необходимо предусматривать потенциальную заморозку своих иностранных активов, а также санкционные и инфраструктурные риски, связанные с ограничением движения средств.

Помимо этих рисков, характерных для текущей геополитической ситуации, есть риски, связанные с нестабильностью развивающихся экономик. Все инвесторы должны учитывать тот факт, что, несмотря на высокий потенциал роста, в случае наступления кризисных явлений развивающиеся страны реагируют на них острее.

Экономика Индии, как и большинство развивающихся экономик, чувствительна к изменениям на валютном рынке, к товарным и сырьевым рынкам, к изменению ситуации в развитых странах и событиям внутри своей страны.

Индийская рупия — рисковая валюта: за последние несколько лет она потеряла 10% к доллару. Рупия падает при повышенных рисках в мировой экономике и более волатильна, чем, например, юань или дирхам.

Показательной для инвесторов стала ситуация с крупнейшим конгломератом страны Adani Group, когда после расследования американской компании Hindenburg Research о манипуляциях стоимостью ценных бумаг и других нарушениях акции Adani Group за неделю подешевели на $100 млрд, состояние основателя и главного индийского миллиардера Гаутама Адани сократилось на 30%, а Индия выпала из топ-5 фондовых рынков мира после обвала акций.

Несмотря на быстрое восстановление экономики и возвращение на пятую строчку, эта ситуация ярко показала, что для развития инфраструктуры в стране необходимо более рациональное распределение капитала.

Также нужно понимать, что инвестиции в развивающиеся рынки, в том числе в Индию, не дадут сверхвысокой доходности, поэтому не стоит рассчитывать на стремительный рост капитала. Индийский рынок интересен с точки зрения диверсификации портфеля по странам и снижения риска распределения активов.

У Индии высокий потенциал: по прогнозам американского инвестбанка Goldman Sachs, экономика Индии к 2075 году может занять второе место в мире с объемом $52,5 трлн, обогнав США по показателю ВВП.

Развитию страны будет способствовать демографический рост, амбициозные цели правительства, а также тот факт, что технологии стали основой национальной идеи страны — Atmanirbhar Bharat («цифровая Индия»). Эти факторы создают благоприятные условия именно для долгосрочного инвестирования.

Дмитрий Котегов, Василий Белокрылецкий