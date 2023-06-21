«Пощечина для Си»: как слова Байдена отразятся на мировой экономике

Президент США назвал китайского лидера «диктатором», комментируя историю со сбитыми над США китайскими аэростатами. Представитель МИД КНР Мао Нин назвала высказывание политической провокацией. Заявление Байдена прозвучало на следующий день после первого за пять лет визита госсекретаря США в Китай. Во время визита глава американского внешнеполитического ведомства встречался, в том числе, с председателем КНР. Энтони Блинкен в интервью по итогам визита заявлял, что инцидент с китайским шпионским зондом должен уйти в прошлое.

«Комментарии президента США — и ответ Китая — показывают, насколько хрупкими остаются связи между крупнейшими экономиками мира, у которых есть фундаментальные разногласия по вопросам, касающимся прав человека, торговли технологиями и продажи оружия Тайваню», — отмечает Bloomberg.

«Визит госсекретаря Блинкена в Поднебесную был невероятно важный, — отметил основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган — Основной вопрос: сумеют ли две страны, так сильно экономически зависящие друг от друга, найти точки для сближения позиций?»

Очень многое сегодня в мире зависит от того, насколько сильна конфронтация между этими двумя лидерами экономической силы мира. В своей речи хозяин Белого дома не только назвал Си Цзиньпина диктатором и, что китайский лидер не в курсе происходящего, но добавил, что у Китая «реальные экономические трудности». Так просто, походя такие заявления не делаются. Евгений Коган

«Блинкен возвращается после визита в Китай. И на официальном уровне с обеих сторон говорятся весьма позитивные слова. Проходит всего один день… и США устами президента заявляют, что руководитель второй, по сути, сверхдержавы мира — диктатор», — напоминает инвестбанкир.

Вывод: если честно, напрашивается лишь один: судя по всему, трещина между двумя ведущими державами мира только нарастает. К чему все это приведет? Пока трудно сказать, но для Си Цзиньпина эти слова — пощечина. Ждем продолжения новостей о конфронтации. Евгений Коган

«Похоже, в мире в каких-то точках вдруг — разумеется, как обычно, совершенно случайно — станет жарковато. Так что… разрядки и улучшения отношений, похоже, не вышло», — комментирует Евгений Коган.

«В среднесрочной перспективе сохранение высоких темпов роста экономики Китая связано с определенными вызовами», — рассказала Финансам Mail.ru Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Например, усиление давления США на союзников с целью ограничения доступа Китая к ряду технологий может в какой-то мере притормозить технологическое развитие КНР. Впрочем, вряд ли это полностью осуществимо в отношении второй по величине экономике мира, в сотрудничестве с которой заинтересовано множество стран. Ольга Беленькая

«К другим стратегическим вызовам можно отнести старение населения Китая, необходимость стратегических реформ для смены экономической модели развития от повышенного уровня инвестиций к более развитому потреблению, а также риски отхода экономической политики Китая от рыночной к более административно-управляемой, что может стать фактором торможения роста экономики», — считает эксперт

США — первая экономика в мире по размеру, Китай — вторая, хотя китайскую экономику уже называют крупнейшей в мире по паритету покупательской способности. В октябре 2022 года США запретили поставки в КНР полупроводниковых технологий, ФРГ собирается ввести запрет на поставку химикатов, которые используются для производства полупроводников, сообщил в апреле Bloomberg. Аналитики уже назвали эти действия технологической блокадой Китая.

Курс юаня

Курс юаня на международном рынке снизился к доллару США примерно на 0,2% до минимума с ноября 2022 года в ходе торгов 21 июня, согласно данным торгов. Поэтому Народный банк Китая ослабил курс и для внутреннего рынка, дав повод заговорить о мягкой девальвации, которая может пополнить казну, увеличить поставки на зарубежные рынки и увеличить доходы китайских экспортеров. На торгах Мосбиржи юань подешевел к рублю на 0,6%, но остается дорогим для российского рынка, как и основные мировые валюты.

Снижение курса юаня происходит вместе с решением китайского ЦБ и дальше снижать ставки, увеличивать вливание дешевой ликвидности в банковскую систему. Одной из причин снижения курса называются завышенные ожидания инвесторов, которые ждут от властей Китая более решительных мер и более стремительного роста ВВП, а также начавшееся в стране снижение ставок по вкладам.

«После снятия длительных антиковидных ограничений в конце прошлого года, экономика Китая в I квартале 2023 года восстанавливалась быстрее ожиданий рынка. Однако в апреле-мае нарастали сигналы ослабления роста на фоне продолжающихся проблем в секторе недвижимости, недостаточного восстановления внутреннего потребительского спроса и сокращения экспорта», — указывает Ольга Беленькая.

Дефляция, снижение прибылей промышленных компаний и сокращение импорта указывает на проблемы со спросом внутри страны. Народный банк Китая впервые за 10 месяцев снизил ряд ключевых процентных ставок для стимулирования роста экономики. Это фактор ослабления курса юаня, поскольку основные мировые центробанки продолжают повышать процентные ставки, и разрыв между процентными ставками, например, в США и в Китае увеличивается. Ольга Беленькая

Низкая инфляция в Китае дает центробанку страны возможность снижения процентных ставок. Усиление мер поддержки рынка недвижимости и внутреннего потребления возможно во второй половине 2023 года, считает эксперт.

В последнее время многие глобальные инвестбанки снизили прогнозы роста экономики Китая на этот год. Тем не менее, официальная цель роста ВВП на 5% в этом году пока выглядит достижимой. На фоне стагнации развитых экономик (прогноз Всемирного банка для развитых экономик на этот год составляет 0,7%) «это совсем неплохо», — резюмирует Ольга Беленькая.

Пока Китай наращивает свою долю в мировой экономике, расширяет присутствие в других странах (прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубежом выросли на 24,2% в январе-мае). Ряд стран переходят в двусторонней торговле с Китаем на юани — в том числе страны Ближнего Востока, Бразилия, Аргентина, а также Россия.

США и Китай — не только крупнейшие промышленные страны, но и крупнейшие потребители ресурсов, от которых зависят и цены на сырьевых рынках, и котировки энергетических, добывающих компаний.

Размер внутреннего валового продукта (ВВП) Китая не сможет превысить ВВП США как минимум до 2036 года, подсчитал британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR) по итогам 2022 года. По его оценкам, темпы повышения китайского ВВП замедлятся до 3%. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), ВВП США в 2023 году увеличится всего на 1,6%, в 2024 году рост замедлится до 1,1%, а экономика КНР в это время вырастет на 5,2% и 4,5% соответственно.