Bloomberg предупредил о «мучительной расплате» для экономики Евросоюза

Европейская валюта рискует столкнуться с крупнейшим ударом с момента создания, к этому могут привести сочетание повышенных процентных ставок и возобновившегося ограничения госрасходов, которые увеличивают риск крупной рецессии. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg Economics.

Согласно прогнозам экспертов, отсроченный эффект от повышения стоимости заимствований достигнет пика в 2024 году, из-за чего ВВП сократится на 3,8%. Отмена мер поддержки и динамика цен на энергоносители могут увеличить этот показатель до 5%.

Ситуацию Bloomberg называет «подготовкой к мучительной расплате» за повышение ставок ЕЦБ.

«Опасность кроется в том, что устойчивость экономики все еще успокаивает, а ужесточение денежно-кредитной политики происходит с запозданием и с треском», — указал соавтор исследования Джейми Раш. Он предупредил, что, когда будет необходимо вмешаться, правительства рискуют оказаться в «плохом положении» для принятия мер по стабилизации.

Лучший сценарий на следующий год для евроэкономики — «мягкая посадка», считает Раш. Под этим термином понимают процесс перехода экономики к медленному росту, а затем к потенциально стабильному, долговременно с приближением к рецессии, но с избеганием последней.

Эксперт предупредил, что высокие процентные ставки могут навредить экономике, а «правительства с высоким долговым бременем, сталкивающиеся с серьезными бюджетными ограничениями, не в состоянии выполнить стабилизирующую роль, к которой мы привыкли».

Европейский Центробанк (ЕЦБ) и министерства финансов сталкиваются с затруднительным положением, которое проверит устойчивость экономики и ее способность избежать рецессии при этих факторах, отмечает агентство.

Экономика Евросоюза в ближайшие 12 месяцев столкнется с периодом наибольшего влияния решений по ужесточению денежно-кредитной и бюджетной политик, считает старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Грегори Клейс. «Честно говоря, я немного волнуюсь», — добавил он.

В конце июля, когда процентная ставка в Евросоюзе была повышена в девятый раз подряд, глава ЕЦБ Кристин Лагард признала ухудшение экономических перспектив и не исключила, что ставка будет еще раз повышена в сентябре.

Экономические трудности испытывает и Китай: так, за истекший второй квартал ВВП страны вырос лишь на 0,8% по сравнению с первыми тремя месяцами. Политбюро КПК было вынуждено признать, что восстановление после коронавируса идет мучительными темпами.

Китайские власти ответили на это негласным запретом освещать экономическую ситуацию в негативном ключе.

Местные экономисты рассказали о давлении со стороны Пекина, в результате чего многие специалисты либо отказываются комментировать происходящее, либо используют эвфемизмы, такие как «сдержанная инфляция». Один из аналитиков попросил аудиторию на конференции цитировать его с осторожностью, добавив: «Будет плохо, если завтра вы меня не увидите».