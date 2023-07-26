Евро на максимумах к другим валютам: почему это плохо для еврозоны

Еще летом прошлого года евро торговался дешевле доллара.

Это стало по-настоящему историческим событием — такая ситуация сложилась впервые с 2002 года.

Евро терял позиции на фоне высокой инфляции, ожиданий глубокой рецессии и тяжелого энергетического кризиса. Сценарии для европейской валюты тогда были самыми худшими — отдельные аналитики допускали, что евро подешевеет до $0,9.

Значительная часть тех опасений в итоге не оправдалась. Цены на газ уже к февралю 2023 года упали на 85% по сравнению с пиками августа 2022-го, рецессия, хотя и наступила, оказалась мягкой. А евро с минимумов прошлого года укрепился более чем на 15% к доллару, на прошлой неделе курс к американской валюте был самым крепким с февраля 2022 года. А номинальный эффективный валютный курс евро (это курс европейской валюты к корзине из 41 валюты стран — торговых партнеров ЕС) 19 июля вырос до максимальных значений в истории.

Все дело в ставках

В основе укрепления евро, наблюдаемого с осени прошлого года, лежит завершение острой фазы энергетического кризиса, которое способствовало улучшению экономической ситуации в Европе и снизило риск вхождения еврозоны в глубокую рецессию, считает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Однако, кроме благополучного разрешения кризиса, ключевым фактором, способствующим росту европейской валюты, стал агрессивный цикл ужесточения монетарной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), указывает экономист из Capital Economics Йонас Гольтерманн.

Как и Федрезерв США (ФРС), Европейский центробанк в прошлом году начал повышать ставки после того, как они долгое время были на околонулевых значениях.

За год базовая ставка в Европе выросла с 0 до 4%. ФРС начала повышать ставку в марте 2022-го, ЕЦБ — на четыре месяца позже. В результате разница в процентных ставках привела к тому, что инвесторы, как европейские, так и американские, отдавали предпочтение облигациям США из-за их более привлекательной доходности, объясняет Гольтерманн. Это поддерживало доллар по отношению к евро. Теперь ставка ФРС, как ожидает рынок, близка к своему пику, в то время как в ЕС инфляция по-прежнему держится на повышенном уровне, так что от завершения Европа может быть дальше. Большинство экономистов, опрошенных Reuters, ожидают повышения ставки в еврозоне не только в июле, но и в сентябре.

Что плохого в крепком евро

Крепкий к другим валютам торговых партнеров евро в первую очередь снижает привлекательность европейского экспорта. Евро близок к самому высокому уровню по отношению к китайскому юаню за последние три года. Китай — один из основных торговых партнеров еврозоны, в 2022 году на него пришлось болеее 20% от общего экспорта из еврозоны. В этом году экономика Китая показывает медленный восстановительный рост, из-за чего страна приобретает меньше товаров. Импорт Китая в июне 2023 года сократился на 6,8% в сравнении с прошлым годом. На фоне негативных данных китайской экономики сильный евро еще больше снижает привлекательность экспорта из европейского региона, отмечает Bloomberg.

Сила евро в отношении валют торговых партнеров «абсолютно точно» вызывает беспокойство у ЕЦБ, считает валютный аналитик Insight Investment Марк Драгтен:

Европа продает много продукции в Китай. В реалиях крепкого евро и стагнирующей китайской экономики сложно не задаться вопросом о том, что будет со спросом на европейский импорт в будущем.

Крепкая валюта, естественно, негативно отражается на возможностях европейских экспортеров, соглашается ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. «Однако их текущие проблемы в большей степени сформированы высокими ставками. Долгие годы сверхмягкой политики привели к существенной закредитованности, а сегодня компании вынуждены перекредитовываться по более высоким ставкам», — объясняет аналитик.

По его мнению, курс европейской валюты пока не настолько «страшен», как высокие ставки, которые и привели к его укреплению.

Есть и другие значимые последствия, указывает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, по ее мнению, дорогой евро может негативно повлиять на экспорт не только товаров, но и услуг — то есть на туризм, особенно в странах Восточной и Южной Европы. Сильный евро в то же время способствует импортерам. В текущих же реалиях эффект от сильного евро может быть не таким значительным — импорт товаров в ЕС в I квартале 2023 года упал на 11,5% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.

Укрепится или упадет?

Существенную роль в дальнейшей динамике курса евро сыграет заседание ЕЦБ, которое состоится 27 июля.

Если на предстоящем заседании по ставке президент ЕЦБ Кристин Лагард ослабит свою агрессивную риторику в отношении борьбы с инфляцией, то евро может начать дешеветь.

ЕЦБ «вероятно, обеспокоен валютным фронтом и осознает, что это риск для роста экономики», считает глава отдела валютной стратегии Saxo Bank Джон Харди. Большая вероятность повышения ставки со стороны ЕЦБ в сравнении с ФРС может и далее оказывать поддержку евро до осени и позволить паре евро-доллар остаться в диапазоне 1,09−1,12, прогнозирует Локтюхов из ПСБ.

Валютный стратег Bloomberg Василис Караманис указывает, что укрепление евро к доллару было вызвано в основном чрезмерной реакцией рынка на сообщения о том, что цикл ужесточения ФРС подходит к концу. Однако теперь, по его мнению, для долгосрочного роста евро требуются другие катализаторы. Согласно оценкам эксперта, в ближайшие месяцы справедливый курс евро находится ниже $1,10 — именно на таком уровне европейская валюта торговалась к доллару 25 июля.