Европейский центробанк повысил ставку девятый раз подряд

Европейский центральный банк поднял три ключевые ставки на 25 б. п., сообщается на сайте регулятора. Со 2 августа ставка по основным операциям рефинансирования составит 4,25%, ставка по маржинальной кредитной линии — 4,5%, ставка по депозитной линии — 3,75%.

Это девятое поднятие процентных ставок ЕЦБ подряд. Ставки по основным операциям рефинансирования и по депозитной линии достигли максимальных значений с 2000 года.

ЕЦБ с июня 2022 года поднял ставки в общей сложности на 425 б. п., отмечает Reuters.

Инфляция снижается, но регулятор ожидает, что она останется слишком высокой в течение долгого времени, указано в сообщении. ЕЦБ намерен продолжить возвращать инфляцию к целевому уровню в 2%. Европейский центробанк заявил, что будущие решения Совета управляющих «обеспечат, чтобы ключевые процентные ставки ЕЦБ были установлены на достаточно ограничивающем уровне до тех пор, пока это необходимо для своевременного возврата инфляции к среднесрочному целевому уровню». Отсутствие прогноза по возможному решению в сентябре означает, что ЕЦБ может либо еще раз повысить ставки, либо сохранить их, отмечает Bloomberg. Reuters пишет, что вероятное прекращение повышения ставок ЕЦБ становится все более очевидным, и политики обсуждают, нужно ли повысить их немного еще раз, прежде чем оставить стабильными.