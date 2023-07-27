Европейский центробанк повысил ставку девятый раз подряд

Европейский центральный банк поднял три ключевые ставки на 25 б. п., сообщается на сайте регулятора. Со 2 августа ставка по основным операциям рефинансирования составит 4,25%, ставка по маржинальной кредитной линии — 4,5%, ставка по депозитной линии — 3,75%.
Это девятое поднятие процентных ставок ЕЦБ подряд. Ставки по основным операциям рефинансирования и по депозитной линии достигли максимальных значений с 2000 года.
ЕЦБ с июня 2022 года поднял ставки в общей сложности на 425 б. п., отмечает Reuters.
Инфляция снижается, но регулятор ожидает, что она останется слишком высокой в течение долгого времени, указано в сообщении. ЕЦБ намерен продолжить возвращать инфляцию к целевому уровню в 2%. Европейский центробанк заявил, что будущие решения Совета управляющих «обеспечат, чтобы ключевые процентные ставки ЕЦБ были установлены на достаточно ограничивающем уровне до тех пор, пока это необходимо для своевременного возврата инфляции к среднесрочному целевому уровню». Отсутствие прогноза по возможному решению в сентябре означает, что ЕЦБ может либо еще раз повысить ставки, либо сохранить их, отмечает Bloomberg. Reuters пишет, что вероятное прекращение повышения ставок ЕЦБ становится все более очевидным, и политики обсуждают, нужно ли повысить их немного еще раз, прежде чем оставить стабильными.
Также ЕЦБ отменил проценты по минимальному резерву, установив их на уровне 0%. По мнению регулятора, это сохранит нынешний контроль над направлением денежно-кредитной политики и обеспечит передачу решений по процентным ставкам на денежные рынки. Подобное решение может сократить сверхприбыль банков от повышения процентных ставок, пишет Bloomberg. Банки за последний год получили больший доход по кредитам, сохраняя ставки по депозитам близкими к нулю, но этот эффект будет ослабевать по мере роста стоимости финансирования в условиях конкуренции за депозиты, в то время как снижается спрос на кредиты, отмечает агентство.