Россия названа пятой экономикой мира и крупнейшей в Европе по паритету покупательной способности
Россия оказалась пятой среди самых крупных экономик мира, говорится в исследовании World Economics. Оно основано на статистике Международного валютного фонда и Всемирного банка, который обнародовал рейтинг ВВП стран мира за 2022 год по паритету покупательной способности. Лидирует по этому показателю Китай с $31,5 трлн. Следом идут США, Индия и Япония. Россия с оценкой ВВП в $5,5 трлн стала первой в списке страной Европы, опередив Германию и Францию. Авторы исследования, впрочем, указывают на невысокое качество данных о российской экономике. Им присвоена такая же оценка, как Пакистану и Эквадору.