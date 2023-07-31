Стоимость Brent превысила $85 за баррель впервые с апреля

Стоимость Brent превысила $85 за баррель впервые с апреля

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $85 за баррель впервые с 12 апреля, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже (ICE).