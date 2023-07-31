Стоимость Brent превысила $85 за баррель впервые с апреля
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $85 за баррель впервые с 12 апреля, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже (ICE).
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $85 за баррель впервые с 12 апреля, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже (ICE).
По данным на 12:20 мск, стоимость Brent составила $85,5 за баррель (+0,75%). Ранее уровня выше $85 котировки поднимались 12 апреля.
Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре стоил $81,4 за баррель (+1,12%).