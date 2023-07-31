16:49 (мск), источник: Ведомости

Стоимость Brent превысила $85 за баррель впервые с апреля

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $85 за баррель впервые с 12 апреля, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже (ICE).

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По данным на 12:20 мск, стоимость Brent составила $85,5 за баррель (+0,75%). Ранее уровня выше $85 котировки поднимались 12 апреля.

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре стоил $81,4 за баррель (+1,12%).

Brent от TradingView
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