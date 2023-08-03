Потолок цен на российскую нефть пробит: почему США невыгодно вмешиваться

«Большая семерка» (США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада), Европейский союз и Австралия, образовавшие так называемую коалицию ценового ограничения, объявили об установлении максимальной цены в $60 за баррель российской нефти, перевозимой морским путем. Ценовой потолок вступил в силу 5 декабря 2022 года вместе с эмбарго на импорт российской нефти в страны коалиции.

Целью было снизить зависимость от российской нефти, уменьшить доходы России, но в то же время не допустить дефицита на рынке.

После этого России удалось перенаправить поставки на Восток, главным образом в Индию и Китай, куда нефть доставлялась со значительным дисконтом. Страна закрыла данные по производству и экспорту нефти, поэтому получить представление об этом можно лишь из заявлений чиновников и данных иностранных агентств. Российский Минфин между тем регулярно публикует данные о средних ценах на Urals, российскую экспортную смесь, состоящую из тяжелой высокосернистой нефти Урала и Поволжья и легкой западносибирской нефти. Она традиционно поставлялась в Европу и продавалась с дисконтом к эталонной смеси Brent.

Минфин 1 августа признал, что в июле средняя цена на Urals составила $64,37 за баррель, увеличившись с $55,28 в июне.

Министр энергетики Николай Шульгинов в интервью ТАСС 27 июля говорил, что дисконт Urals опустился ниже $15 за баррель. При цене Brent на эту дату в $84,24 за баррель цена Urals, таким образом, должна была превысить $69 за баррель. О росте цен выше потолка в июле сообщали Reuters и Bloomberg.

Как Urals преодолел потолок

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович напоминает, что из -за ожидаемого роста спроса на нефть, вызванного постепенным преодолением Китаем, ее крупнейшим импортером, последствий пандемии, а также объявленных Саудовской Аравией и Россией сокращений добычи, поднялась цена Brent. Утром в четверг, 3 августа, октябрьские фьючерсы на Brent торговались по цене немногим выше $83 за баррель.

По мнению Митраховича, цена Urals растет, потому что российская нефтяная индустрия и смежные отрасли — перевозка и страхование — постепенно приспосабливаются к новым реалиями: «Поскольку компании приноровились к тому, как в новых условиях оформлять все бумаги, научились избегать рисков, то и дисконт [Urals к Brent] несколько уменьшился».

«По нашему мнению, большие скидки на Urals по сравнению с Brent за последние полтора года меняют мировой рынок, создавая огромный стимул для перенаправления продаж российской нефти из Европы более заинтересованным покупателям в Азии, — рассуждает старший аналитик “БКС Мир инвестиций” Рональд Смит. — По мере того как этот процесс набирает обороты и устанавливаются новые торговые маршруты, которые становятся новой нормой, естественные рыночные силы приводят к сокращению скидки. Мы ожидали этого и думаем, что этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока скидка не снизится, возможно, до $5 за баррель или до близкого уровня к 2025 году».

Сокращение дисконта нефти Urals относительно Brent стало возможным за счет того, что около 90% всей российской нефти экспортируется в Индию и Китай, согласен аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин: «Этим странам выгодно закупать российское сырье, поскольку оно идет не только на внутреннее потребление, но и на пополнение запасов, а также на переработку и последующие поставки в страны ЕС. То есть значительная часть прибыли от продажи энергоносителей теперь остается у ключевых покупателей, а не у российских компаний, как было прежде».

Кто заработал на дисконте

Вокруг дисконта на российскую нефть много интриг, говорит Митрахович из Финансового университета. «Индийские трейдеры жаловались на то, что дисконт составил $4, — отмечает он. — Но это, видимо, дисконт для [конечного] индийского покупателя, а кем и что по дороге съедено — какими-то посредниками, трейдерами, страховщиками, перевозчиками, — неясно. В индийской газете намекалось, что это российские игроки, но на самом деле могут быть и западные, с удовольствием зарабатывающие на дисконтах. Могут быть и азиатские, но могут быть и российские, зарегистрированные в странах глобального Юга».

Газета The Times of India недавно опубликовала статью, в которой говорилось, что «роман с российской нефтью, похоже, теряет свое очарование для индийских нефтепереработчиков, скидки для которых сократились до $4 за баррель с пиковых значений в $25−30». Индийские нефтепереработчики, говорится в статье, чтобы не попасть под санкции, покупают российскую нефть на условиях, при которых продавец обеспечивает доставку и страхование.

Газета утверждает, что продавцы российской нефти берут за фрахт по доставке нефти из портов Балтийского или Черного морей $11−19 за баррель, сами покупая нефть ниже предельной цены на $1−2 за баррель.

Это подтверждает Митрахович. «Действительно, — говорит он, — в российских портах нефть может условно стоить $59,99 за баррель, чтобы формально участники сделки не нарушили потолок, а по прибытии в индийский порт цена может подняться на $10 или более».

Почему вырос Brent

Фундаментальный фактор сокращения предложения нефти от альянса стран ОПЕК+ при сохранении силы мировой экономики толкает вверх цены на энергоносители, говорит Потавин из «Финама». «В июле стоимость нефти Brent поднялась почти на 15%, — сообщает эксперт. — Очередные повышения ставок Европейским ЦБ и ФРС на прошедшей неделе не испортили настроений инвесторам ни на фондовых, ни на сырьевых биржах. Инвесторы пребывают в уверенности, что в этом году экономики США и ЕС проведут без погружения в рецессию, а значит, спрос на нефть не упадет».

«Контракты Brent завершили июль на мажорной ноте, обеспечив рекордный месячный прирост с января 2022 года, — отмечали в обзоре аналитики “БКС Мир инвестиций”. — Участники рынка следят за сокращением предложения от ОПЕК+ и пересматривают прогнозы по спросу в сторону повышения. Потенциал для продолжения роста еще есть, на горизонте следующих недель Brent может достигнуть $87−90 за баррель».

Шаги по сокращению добычи Саудовской Аравией определенно усилят имеющийся на рынке дефицит нефти, считает Потавин. В этом месяце добыча нефти от стран ОПЕК+ может показать падение до самого низкого уровня с осени 2021 года, полагает аналитик. «Интересно, что при этом мы наблюдаем цены на нефть Brent в районе $83 за баррель, а не около $100, — говорит Потавин. — Причиной этого являются растущие объемы добычи от стран, не входящих в нефтяной картель, таких как США, Канада, Бразилия, Мексика, Гайана. Они отчасти замещают выпадающие объемы нефти от стран ОПЕК+».

Brent уже приближается к $90 за баррель, оказавшись на самом высоком за последние три месяца уровне, говорит заместитель руководителя Экономического департамента Института экономики и финансов Сергей Кондратьев: «Думаю, что здесь сложились и фундаментальные, и конъюнктурные факторы: сохранение высокого потребления нефти в развитых странах (несмотря на ожидание рецессии), восстановление спроса в Китае и Индии, сокращение предложения из-за добровольного снижения экспорта Россией и нефтедобычи — Саудовской Аравией, изменение потоков торговли нефтью и нефтепродуктами из-за вводимых странами Запада ограничений против России и, как результат, высокие ставки фрахта и усложнение логистики».

Запад вряд ли будет строго наказывать нарушителей

Источники и эксперты сообщили Reuters, что администрация США не будет применять жесткие меры к нарушителям указаний «Большой семерки», используя вместо этого мягкую тактику убеждений в необходимости соблюдать потолок.

Опрошенные Forbes аналитики согласились с тем, что «Большая семерка» во главе с США вряд ли рискнет использовать жесткие меры.

Возможно, страны «Большой семерки» будут использовать мягкие меры давления на перевозчиков и покупателей, говорит Потавин из «Финама». «Сложно бороться с серыми поставками нефти на экспорт по морю, поскольку и суда, и транспортные компании множество раз меняют владельцев, а сырье зачастую просто оформляется по подложным документам, — поясняет эксперт. — Возможно, новых санкций и не будет, поскольку за последний месяц Россия ощутимо снизила свою добычу, а с 1 августа стала сокращать и экспорт. От этого страдает российский бюджет, да и на курс рубля тенденция повышения нефтяных цен теперь уже никак не влияет».

Нефтегазовые доходы России снизились в первом полугодии 2023 года по отношению к январю — июню 2022-го на 47%, до 3,38 трлн рублей, в частности, из-за снижения цен на российскую нефть, сообщил Минфин.

Администрация США не собирается применять жестких мер, потому что в условиях роста цен на Brent это может спровоцировать снижение поставок российской нефти и создать эффект еще большего дефицита, что рискованно, говорит Митрахович из Финансового университета.

«Можно представить себе, как вырастут цены на нефтепродукты в Европе и какие политические последствия это может вызвать, — отмечает эксперт. — Американцы, хоть и считают себя очень серьезными игроками, в реальности не всемогущи: они вынуждены осознавать границы своих возможностей и мириться с тем, что кто-то покупает российскую нефть по цене выше потолка. И просто уничтожать какие-нибудь компании, условно греческие или ближневосточные, которые участвуют в доставке российской нефти, даже если в порту отправления она стоит больше, чем позволяет price cap, было бы для американцев рискованной стратегией, потому что таким образом можно обвалить поставки нефти в мире».

Кроме того, напоминает Митрахович, у США непростая ситуация со стратегическим нефтяным запасом, серьезно сократившимся из-за интервенции в последний год. «Там не так много нефти осталось, чтобы продолжить интервенции, — говорит эксперт. — Если судовладельцы будут вынуждены отказаться от контрактов с Россией в случае начала паники в Европе, нефти у США может и не хватить. Надо еще считаться с общественным мнением, которое может оказаться не суперустойчивым в плане одобрения поддержки кому-то в ущерб себе. А стратегические запасы при этом истрачены».

«Я думаю, что в текущих условиях США и ЕС вряд ли будут готовы идти по пути ужесточения санкций — это приведет к росту цен на нефть и новому витку инфляции, повторится ситуация лета 2022 года, при этом возможности для интервенции за счет стратегических резервов у США и ЕС сейчас ограничены, — согласен Кондратьев из Института экономики и финансов. — Но даже без жестких мер со стороны США продолжение роста цен — наиболее вероятный в ближайшие месяцы сценарий».

В стратегических резервах США на 2 августа нынешнего года находилось 346,76 млн баррелей нефти, почти на треть меньше, чем год назад. Запасы снизились после того, как в прошлом году США выпустили на рынок 180 млн баррелей для стабилизации цен на топливо.