Мягкие валюты: помогут ли дирхам, юань и тенге застраховаться от падения рубля

В отличие от доллара и евро защитные свойства «дружественных» валют, которые помогли бы застраховаться от ослабления курса рубля, не так сильны, а перспективы роста ставок во втором полугодии туманны.

Что предлагают банки

В начале 2022 года практически все банки предлагали сберегательные продукты в долларах и евро, а вклады в юанях были экзотикой. В 2023-м расклад кардинально изменился: 57 банков предлагают клиентам 109 депозитов и накопительных счетов в юанях. Тем временем вклады в долларах остались лишь в 19 банках, в евро — в 15, посчитал проект «Финуслуги» Мосбиржи.

Кроме того, в этом году на рынке появились депозиты в дирхамах ОАЭ: их можно открыть в Сбербанке, Кредит Европа Банке и Металлинвестбанке. А УБРиР стал предлагать клиентам копить в казахстанских тенге.

На начало августа средние ставки по вкладам в юанях варьируются от 2% годовых на три месяца до 2,4% на 12 месяцев. Максимальные же ставки по таким депозитам на рынке доходят до 3,5−3,85% годовых, рассказал Forbes управляющий директор «Финуслуг» Игорь Алутин.

Банки уже продемонстрировали заинтересованность в привлечении юаней: за прошедшие полгода доходность депозитов в китайской валюте выросла в два раза.

Средняя доходность новых вкладов в дирхамах, по подсчетам «Финуслуг», чуть ниже юаневой — от 1,95% на три месяца до 2,7% на год. Вклады в тенге — наименее доходные из мягких валют, так как приносят всего 0,1% годовых. Из-за того, что сберегательные продукты в дирхамах и тенге — новый продукт на рынке, банки пока не пересматривали их доходности, отмечают «Финуслуги».

Будут ли ставки по депозитам в мягких валютах расти

Опрошенные Forbes банкиры разошлись во мнениях о будущей динамике ставок по вкладам в юанях. Скорее, здесь речь идет о небольшой коррекции доходности юаневых продуктов, признает представитель банка «Зенит». Ставки останутся «примерно на текущем уровне», так как никаких явных предпосылок для их изменения нет, согласен лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин. «До конца года мы ожидаем умеренный рост ставок по вкладам в юанях», — оптимистичен управляющий директор Центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Евгений Вяткин. ВТБ также ждет коррекции ставок вверх. Сбербанк традиционно не комментирует процентную политику до вступления изменений в силу.

У депозитов в других мягких валютах перспектив для роста ставок пока нет, признаются банкиры. Повышать доходность вклада в тенге УБРиР пока не планирует, говорит Вяткин. Вклад в дирхамах уже выдается на «очень привлекательных условиях», добавляет представитель Сбербанка.

Что влияет на доходность вкладов в мягких валютах.

Для ставок по вкладам в твердых валютах главным индикатором, на который ориентируются банки во всем мире, является ставка национального банка страны происхождения валюты. Кроме того, для банков также важна возможность размещать средства в этой валюте на счетах и в активах за рубежом или внутри страны в виде межбанковских кредитов, корпоративного или розничного кредитования, чтобы покрыть кредитные риски и операционные расходы, объясняет главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

В новых финансовых реалиях российские банки оказались отрезанными от финансовой инфраструктуры развитых стран, а доступ на развивающиеся рынки ограничен из-за опасений вторичных санкций у местных игроков.

Это означает, что зарабатывать в юанях, дирхамах и тенге за рубежом трудно и приходится рассчитывать в основном на внутренний спрос на кредиты в «дружественных» валютах.

«Рынок юаней в России можно назвать локализованным, поэтому процентные ставки в большей степени зависят от баланса притока юаней в финансовую систему страны и их оттока», — говорит главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. В таких условиях базовая ставка Народного банка Китая, по ее словам, второстепенна, а доходность депозитов имеет шанс на рост только тогда, когда конкретный банк решит увеличить свой портфель юаневых кредитов. У представителей малого и среднего бизнеса спрос на такие кредиты высок, это окажет влияние на ставки по депозитам в юанях, считают в УБРиР и ВТБ.

Дирхамы в гораздо меньшей степени используются во внешнеторговых расчетах России, продолжает Ващелюк. «Однако есть вероятность, что их роль в дальнейшем вырастет. В частности, Индия, с которой у России сформировался значительный внешнеторговый дисбаланс, может увеличить долю расчетов за российскую нефть в дирхамах. При этом российский бизнес частично переориентировался на финансовую систему ОАЭ, и в случае возможного притока дирхамов на них найдется спрос и у компаний, и у населения», — убеждена она.

Самые туманные перспективы, по мнению Ващелюк, у вкладов в тенге. По ее прогнозам, в ближайшем будущем предложения таких продуктов останутся единичными, а ставки — околонулевыми.

Страховка для рублей?

Объем средств физлиц на счетах в российских банках на 1 июля 2023 года был равен 39,3 трлн рублей.

Средства в валюте составляют сумму, эквивалентную 3,9 трлн рублей, при этом из них 13% приходится на валюты «дружественных» государств, а 87% — на валюты «недружественных».

До конца года доля юаня во вкладах россиян может вырасти. Например, по прогнозам ВТБ, она дорастет до 26% от всех валютных сбережений, говорит начальник управления «Сбережения» банка Наталья Тучкова. Ранее банк прогнозировал, что к 2026 году россияне избавятся от долларовых и евровых сбережений в российских банках.

Опрошенные Forbes аналитики напоминают о ряде особенностей мягких валют по сравнению с привычными долларом и евро.

У китайского юаня это непрозрачное курсообразование, которое служит интересам китайских экспортеров и импортеров, и ограниченная ликвидность офшорного юаня. У тенге это зависимость от геополитики и цен на сырье, которое экспортирует Казахстан.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова и ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, для хеджа от ослабления рубля из этого набора подходит лишь дирхам, так как его курс жестко привязан к доллару.

Впрочем, по прогнозам Маслова, при сохранении текущей ситуации юань и тенге не преподнесут курсовых сюрпризов и будут торговаться в привычных коридорах: юань — в пределах 7−7,2 юаня / $, а тенге — в коридоре 435−460 тенге / $.

«Единственная причина, по которой можно обратить внимание на инструменты в мягких валютах в качестве хеджирования валютных рисков, — если планируется переезд в соответствующую страну или расходы именно в этих валютах через какое-то время. В остальных случаях неизбежные риски — низкая ликвидность, широкие спреды покупки-продажи и высокая волатильность — перевешивают возможные плюсы», — скептичен руководитель управления кредитного анализа УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Воробьев.