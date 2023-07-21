О чем говорит новая волна западных санкций против российского финансового сектора

Спустя полгода после очередной волны ограничительных мер против российского финансового сектора американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США, курирующее санкционные вопросы) ввело блокирующие санкции против пяти российских банков.

В список SDN (specially designated nationals) попали Локо-Банк, «Тинькофф», «Солидарность», банк «Юнистрим» и Петербургский социальный коммерческий банк. В релизе Минфина США отмечается, что введение новых санкций против российских финансовых учреждений «еще больше снижает способность Российской Федерации сохранять доступ к мировой финансовой системе».

Среди банков, против которых введены санкции, почти все — новички в различных санкционных списках.

Исключение — банк «Тинькофф», который попал под санкции Евросоюза в феврале этого года, а под британские санкции — в марте. В четверг, 20 июля, аналогичные американским блокирующие санкции против банка ввела Канада.

Банки, которые попадают в список SDN, оказываются изолированными от долларовой системы: активы банка и его структур в американских банках должны быть заблокированы, американские банки-корреспонденты прекратят с такими банками любые правоотношения, что означает невозможность долларовых переводов.

Согласно лицензии OFAC, все операции американских контрагентов с банком должны быть прекращены до 18 октября. «Мы готовились к такому повороту событий и сделаем все возможное, чтобы для наших клиентов эта новость прошла максимально незаметно. Продукты, сервисы и приложения “Тинькофф” работают как обычно», — сообщил «Тинькофф». Локо-Банк «продолжает операционную деятельность и выполняет ранее взятые на себя обязательства», сообщил представитель банка. «Ограничительные меры США коснулись расчетов в долларах США. Локо-Банк завершит все операции в долларах США до 18 октября 2023 года. Введенные ограничения не влияют на работу банка внутри России. Все продукты и онлайн-сервисы доступны в обычном режиме», — указали в кредитной организации.

Банки, попавшие под санкции, за исключением «Тинькофф», не входят в число крупнейших в российском банковском секторе.

«Достаточно сложно понять, по какому именно принципу в эти списки включаются банки. Как по мне, есть более очевидные кандидаты, которые имеют намного более тесные связи с государством, на попадание в санкционный список, чем тот же Локо-Банк», — говорит партнер, соруководитель коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук. Впрочем, исключений, скорее всего, не будет почти ни для кого — 80% всего российского банковского сектора уже под санкциями, осталось 20% — это небольшие и непубличные банки, отмечает партнер BGP litigation Сергей Гландин. «Вероятнее всего, рано или поздно в санкционные списки США попадут и они», — пессимистичен он.

Новые подсанкционные банки играют важную роль в осуществлении трансграничных переводов и платежей физлиц.

В частности, банк «Солидарность» — один из эмитентов карт китайской платежной системы UnionPay, с помощью которой россияне, лишенные возможности платить Visa и Mastercard российских банков, рассчитываются за рубежом. Карты UnionPay выпускал и банк «Тинькофф». Банк «Юнистрим» — оператор одноименной платежной системы, которая активно используется для переводов в ближнее зарубежье. А Локо-Банк предлагал клиентам возможность трансграничных переводов в дирхамах.

«Тинькофф» уже предупредил своих клиентов, что карты UnionPay перестанут работать за рубежом из-за введенных санкций. Клиентам, которые сейчас находятся за границей, банк рекомендовал снять с карт наличные. В ближайшее время «Тинькофф» «из-за решения платежной системы» прекратит выпуск таких карт. «CRM-программы банков работают так, что если они видят, что какой-то банк попал в список SDN, то они его в ближайшее время отключают от системы. Для них это риск даже не вторичных, а первичных санкций. Одним из немногих выходов для россиян остаются карточные туры за границу в дружественные страны, такие как Казахстан и Армения», — констатирует Гландин.

С первыми ограничениями столкнулся и «Юнистрим» — пока единственная система денежных переводов, которой коснулись санкции.

Участники специализированных телеграм-чатов для российских пользователей банковских услуг в Грузии сообщают, что в приложении одного из крупнейших грузинских банков — TBC — «Юнистрим» исчез из списка платежных систем, а при попытке перевода в Bank of Georgia пользователям «Юнистрим» сообщают об ошибке в операции на зачисление. Впрочем, «Юнистрим» сообщил, что банк разработал «инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме» и оно будет реализовано «в кратчайшие сроки».

Что касается Локо-Банка, то, вероятно, уже в ближайшее время переводы в дирхамах с помощью сервисов этого банка будут недоступны, предполагает партнер BGP litigation Сергей Гландин. «Ни один банк не хочет работать с подсанкционными банками, и неважно из какой он страны», — подчеркивает он. Как показывает практика, банки ОАЭ не готовы работать с теми банками и организациями, которые попали в санкционные списки, соглашается Тимчук. «Так как при операциях с дирхамами необходимо участие банка-корреспондента из Эмиратов, то, вероятно, введение санкций против Локо-Банка поставит крест на его трансграничных платежах в дирхамах», — добавил эксперт.

Американские санкции напрямую не ставят запрет на трансграничную деятельность какого-то банка, однако со временем трансграничные операции в других валютах за каким-то редким исключением становятся невозможными, так как банки-корреспонденты просто перестают проводить платежи из-за риска вторичных санкций, объясняет Тимчук.

Давление на российский финансовый сектор в дальнейшем продолжится и, вероятно, продолжит распространяться на небольшие банки, рассуждает он. «Некоторые клиенты крупных банков переходят в более мелкие, для того чтобы избежать ограничений (на трансграничные переводы. — Forbes), такой сценарий может не устроить США», — заключает эксперт.

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