ЦБ утвердил логотип цифрового рубля
Он будет использоваться в банковских приложениях.
Он будет использоваться в банковских приложениях.
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Банк России одобрил логотип цифрового рубля, который будет использоваться в банковских приложениях, говорится в сообщении регулятора.
«Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России», — отмечается в сообщении.
Как пояснили в ЦБ, логотип будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.