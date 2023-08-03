15:21 (мск), источник: ТАСС

ЦБ утвердил логотип цифрового рубля

Он будет использоваться в банковских приложениях.

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Банк России одобрил логотип цифрового рубля, который будет использоваться в банковских приложениях, говорится в сообщении регулятора.

«Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России», — отмечается в сообщении.

Как пояснили в ЦБ, логотип будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.

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