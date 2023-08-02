Исследование: будут ли россияне пользоваться цифровым рублем

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении третьей (наряду с наличной и безналичной) формы денег. Цифровым рублем можно воспользоваться уже с 1 августа.

Он представляет собой уникальный электронный код — токен, главным и единственный эмитентом которого выступит Центробанк. Храниться он будет в цифровых кошельках на платформе Банка России, которую создадут специально для этой цели.

Мы решили выяснить, что думают о нововведении наши пользователи: насколько удобной формой денег они считают цифровые рубли и на что собираются их тратить? Делимся результатами.

Оказалось, что 16% опрошенных вовсе не знали о новшестве. Но, несмотря на то, что 84% знали о нем, из всех опрошенных пользоваться цифровым рублем планируют лишь 12% респондентов — каждый восьмой.

Причин, почему так мало людей готовы воспользоваться нововведением, несколько. Больше половины (52%) не доверяют цифровым валютам, 36% остерегаются контроля государства за финансами и еще 28% опасаются действий хакеров и мошенников. Каждый пятый опрошенный не хочет пользоваться цифровым рублем из-за нехватки информации о нем.

Вот что пишут сами пользователи:

«Пока нет необходимости в их использовании».

«Действия ЦБ не вызывают доверия. В большей степени они не учитывают отсутствие технических знаний и возможностей у 80% населения. Эти новшества ориентированы на бизнес и очень далеки от простых людей».

«Нет ни одного преимущества по сравнению с безналичным расчетом. А минусы явные».

Треть пользователей не знакомы с принципом работы этой формы денег. 28% респондентов ответили, что скорее понимают его, 20% дали ответ «Скорее нет, чем да». У 19% вовсе нет понимания, как работает цифровой рубль.

Опрошенные оставили следующие комментарии:

«Неясно, чем они отличаются от рублей на банковской карте, кроме невозможности снять их в банкомате».

«Я вообще не понимаю, что это такое и зачем они нужны».

«Лишний финансовый инструмент».

«Не вижу выгоды. Нет кэшбека, процентов по вкладу».

Среди 12% пользователей, готовых использовать цифровые рубли, почти половина (49%) применили бы их при первой возможности. Еще 29% используют их для оплаты покупок в случае, если другие варианты оплаты не будут доступны.

17% пользователей готовы использовать цифровые рубли для покупок вместо оплаты картой или переводом, а еще 17% — для покупок вместо наличных денег. Еще 8% респондентов использовали бы их для сбережения средств, и по 6% — для инвестирования средств и для получения социальных выплат.