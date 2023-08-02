Минфин назвал результатом накопительной пенсии отказ от патернализма

Введение накопительной пенсии с 2002 года спровоцировало изменение модели поведения граждан в вопросе дополнительного пенсионного дохода: они стали рассчитывать не на государство, а на себя. Такое мнение высказали в Минфине в комментарии для РБК.

«С момента создания накопительной составляющей удалось изменить патерналистическое поведение граждан (когда гражданин считает, что его пенсионный доход должно формировать государство) к пониманию необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущей пенсии», — сообщили в ведомстве.

При этом создание и развитие накопительной составляющей системы обязательного пенсионного страхования совпало с периодом сложных экономических условий, признали в министерстве. Это негативно сказалось на доходности инвестирования накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

«Безусловно, ежегодная доходность, получаемая негосударственными пенсионными фондами по результатам инвестирования с момента начала их деятельности, была недостаточная по ряду объективных причин», — констатировали в Минфине. Впрочем, там отметили, что введенный ЦБ риск-ориентированный надзор, а также изменения регулирования деятельности НПФ (создание системы гарантирования формируемых гражданами средств, увеличение горизонта инвестирования и расширение видов деятельности) дадут им возможность в будущем стать «надежным провайдером» по формированию дополнительного дохода граждан.

Так в Минфине прокомментировали выводы учёных из РАНХиГС о том, что итоги введения накопительной пенсии в России оказались скорее неудовлетворительными. В качестве одного из аргументов эксперты указали, что средняя валовая доходность портфелей НПФ в 2005—2020 годах лишь незначительно переиграла инфляцию, а по критерию чистой доходности фонды существенно уступили и инфляции, и частным управляющим компаниям (ЧУК).

«При среднегодовой инфляции 7,8% (за период 2005—2020 годов, по которому имеются данные по НПФ) портфели ЧУК имели доходность 8,2%, НПФ — 8%, а расширенный портфель ВЭБ — 7,3%. По чистой доходности НПФ проигрывают ЧУК и инфляции значительно больше (6,3 против 6,9 и 7,8%, соответственно)», — писали авторы из РАНХиГС.

В России действует солидарная пенсионная система, при которой нынешние работники взносами со своих зарплат «оплачивают» пенсии нынешних пожилых. Поскольку демографическая нагрузка пожилых на более молодые поколения в России достаточно высокая (по состоянию на 1 января 2023 года на 1 тыс. человек трудоспособного возраста приходилось 430 лиц старше этого возраста, по данным Росстата), страховые взносы с зарплат не покрывают пенсионных выплат, разница компенсируется из бюджета. В накопительной системе гражданин самостоятельно, через взносы со своей зарплаты, формирует свою будущую пенсию.

Мнение Банка России НПФ по своей сути является институциональным инвестором, портфель активов которого во многом формируется на основании структуры обязательств (стратегия asset liability management), заявили РБК в Банке России. Для того, чтобы величины и даты денежных потоков по активам и по обязательствам пенсионного фонда совпадали, существенная доля от активов портфеля, как правило, должна приходиться не на рисковые активы, а на долговые финансовые инструменты, которые обладают меньшей волатильностью и более предсказуемым графиком платежей, пояснили там. Тем самым в ЦБ ответили на возможные претензии относительно недостаточной доходности пенсионных накоплений.

В ЦБ отметили, что с точки зрения регулирования у НПФ есть запас для наращивания риска. «Требования законодательства к составу и структуре активов портфелей НПФ предусматривают достаточно широкие возможности по инвестированию средств портфелей, в том числе в рисковые активы. При этом концентрационные лимиты на вложения в рисковые активы не заполняются НПФ в полном объеме», — указал регулятор.

С 1 января 2024 года граждане получат право на участие в программе долгосрочных сбережений, в рамках которой сформированные средства пенсионных накоплений можно будет использовать в качестве единовременного взноса, напомнили в ЦБ. В ее рамках регулятор может упразднить или ослабить часть требований к портфелям НПФ.

«Банк России рассматривает вопрос о расширении инвестиционных возможностей НПФ за счет отмены части требований к составу и структуре их инвестиционных портфелей (кроме концентрационных лимитов и единого лимита на активы с дополнительным уровнем риска, который может быть расширен)», — заявили в ЦБ. При этом соответствующие инвестиционные риски НПФ будут ограничены требованиями к их стресс-тестированию, а добросовестность инвестиционных решений будет обеспечена требованиями к фидуциарной ответственности НПФ, указали там.