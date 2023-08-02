Что будет с индексом Мосбиржи после преодоления отметки в 3100 пунктов

На максимуме индекс Мосбиржи 1 августа поднимался до 3 114,56 пункта. Но основную торговую сессию бенчмарк закончил на уровне 3 093,64 пункта (+0,66% к закрытию 31 июля). По состоянию на 12:30 мск 2 августа индекс прибавил почти 0,4% к закрытию прошлой сессии (3102 пункта). Опрошенные «Ведомостями» эксперты допускают, что сегодня индекс может закрепиться выше отметки 3100.

Что происходит с индексом

Рост последних дней в большой степени обеспечен Сбербанком, тяжеловесом индекса Мосбиржи (с долей 12,04%), уверен аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. Акции компании находятся в боковике с мая, но в преддверии публикации отчетности по МСФО за II квартал 2023 г. инвесторы активно скупают бумагу, объяснил эксперт. За два дня стоимость акций Сбербанка выросла почти на 8%, индекс Мосбиржи прибавил почти 3,2%.

Рост свыше 3100 пунктов также отчасти мог быть спровоцирован закрытием «шортов» после преодоления психологической отметки в 3000 пунктов, предполагает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Если во внешней политике не будет крутых поворотов, рассуждает она, то по инерции рост за счет этих факторов может продолжиться. Особенно при ожиданиях того, что Саудовская Аравия продлит программу сокращения добычи с сентября на 1 млн б/с, добавила эксперт.

Оптимизма инвесторам также придает заявление Силуанова о том, что рост ВВП по итогам года превысит 2%, добавляет Малых.

Факторы ралли были обозначены намного раньше, указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Среди них снятие технической перепроданности рынка от прошлого года, большое число «шортистов», выгодная бумагам экспортеров девальвация рубля, дивиденды и редомициляция компаний-эмитентов расписок в дружественные страны.

Что будет дальше

В БКС не исключают, что осенью инвесторы увидят индекс Мосбиржи на уровне 3200 пунктов. Но скорость подъема высокая, поэтому таргет может быть достигнут уже в августе, добавляет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

При достижении цели в 3200 пунктов техническая коррекция вполне вероятна, рассуждает эксперт, при этом влияние фундаментальных факторов на котировки будет пониженным. В БКС не ждут индекс Мосбиржи ниже 2850 пунктов, движение ниже 3000 пунктов там считают маловероятным. На горизонте года фундаментальная цель бенчмарка у аналитиков БКС на уровне 3700 пунктов.

Малых допускает, что индекс Мосбиржи может выйти на уровень 3150−3200 пунктов уже в ближайшие недели. Повышение валютных курсов и цен на сырьевые товары будет мотивировать инвесторов на новые покупки, объясняет она. Эксперт предупреждает, что возможность эскалации в спецоперации не отражена в ценах, как и риск замедления крупнейших экономик мира и, соответственно, спроса на сырье. Она также допустила, что часть инвесторов захочет переложиться в облигации в дивидендное межсезонье.

Последние данные по ВВП США приободрили рынок (во II квартале показатель вырос на 2,4%), но проблемы в американской экономике — высокие ставки, инфляция и госдолг — никуда не ушли и еще напомнят о себе, уверена Малых. «Деревья не растут до небес, и с появлением плохих новостей можно ожидать фиксации прибыли», — резюмировала эксперт.

Дальнейшее движение индекса будет сопряжено с динамикой акций Сбербанка, уверен Болотских. В ближайшие дни рынок будет находиться в ожидании публикации промежуточных результатов эмитента, что с учетом веса компании в индексе может существенно оказать влияние на перформанс бенчмарка, соглашается с коллегой аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анна Михайлова.

Болотский добавляет, что индекс Мосбиржи выглядит «очень перекупленным» и последнее время растет даже при нейтральном рубле. Ему необходимо какое-то время, чтобы остыть, уверен эксперт.

Эффект сезонности в августе — сентябре и завершение дивидендного сезона могут оказать охлаждающее влияние на рынок, предполагает Михайлова. Она не ждет продолжения существенного роста в августе. Эксперт отмечает, что позитивные стимулы для индекса могут дать возврат к публикации результатов части эмитентов в случае, если раскрытые результаты будут превышать ожидания аналитиков и рынка.

При отсутствии новых шоков индекс Мосбиржи может закрепиться выше отметки в 3000 пунктов, считают экономисты «Ренессанс капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко. По их словам, с учетом доминирования на фондовом рынке розничных инвесторов и их контрциклического поведения, а также радикального снижения числа нерезидентов новые шоки могут иметь менее продолжительный и глубокий эффект на рынок.

Учитывая сохраняющуюся политическую и экономическую неопределенности, не исключены и эпизоды повышения волатильности, добавляют они, как и эпизоды коррекции без существенных поводов, учитывая высокие темпы роста рынка последних месяцев.

Исходя из фундаментальной оценки компаний справедливый уровень индекса Мосбиржи на конец года составляет 3150 пунктов, то есть всего на 1% выше уже достигнутого значения, предполагает директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников.

Падение цен на рынке рублевых облигаций ослабляет позитивный эффект от рыночной конъюнктуры, говорит Таченников. Кроме того, дальнейший рост цен на нефть, вероятно, приведет к долгожданному развороту в динамике курса рубля к доллару, что невыгодно для металлургов, добавляет он. Также растут риски, связанные с потенциально возможной принудительной редомициляцией ряда эмитентов, рассуждает эксперт, что может привести к возникновению навеса из активов, приобретенных в рамках западных депозитариев.