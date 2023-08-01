Австрийский Raiffeisen оценил потери от ослабления рубля в €856 млн

В первой половине 2023 года чистая консолидированная прибыль австрийской Raiffeisen Bank International (RBI) упала на 27,9% в годовом выражении, до €1,24 млрд, следует из отчетности группы на 30 июня.

Одним из факторов ухудшения финансового результата стала девальвация рубля, говорится в отчете.

«Девальвация российского рубля [к евро] на 23% привела к отрицательному вкладу [в прочие совокупные доходы] в размере €856 млн», — сообщили в банке. В целом статья прочих совокупных доходов сократила общие доходы группы (не прибыль) на €702 млн. Год назад она принесла банку €903 млн.

Для сравнения: падение белорусского рубля на 14% принесло группе отрицательный результат на €62 млн. Эти потери отчасти покрыло укрепление венгерского форинта на 7% и чешской кроны на 2%, но они принесли Raiffeisenbank лишь €68 млн и €41 млн соответственно.

Но в целом по итогам полугодия чистая прибыль российского Райффайзенбанка составила €685 млн против €630 млн годом ранее.

Это более половины всего результата группы.

Во втором квартале 2023 года чистая прибыль бизнеса в России достигла €384 млн, что на 28,1% уступает итогам за аналогичный период прошлого года. К лету 2022-го прибыль российской дочки вышла на рекордную траекторию (€534 млн за второй квартал, €790 млн — за третий и €637 млн — за четвертый), а с начала этого года находится в диапазоне €300−400 млн. Рост в годовом выражении по итогам января—июня во многом объясняется слабыми результатами первого квартала пошлого года.

Чистые процентные доходы в России в апреле—июне 2023-го составили €322 млн. Это на 14,6% меньше доходов от этой статьи в предыдущий квартал и на 18,3% — чем во втором квартале прошлого года.

Чистые комиссионные доходы за второй квартал достигли €264 млн, упав к первому кварталу почти вдвое. Год к году показатель потерял 37,1%.

Трейдинговые операции, приносившие Райффайзенбанку значительные доходы в третьем и четвертом квартале прошлого года (€168 млн и €127 млн соответственно), в апреле—июне 2023-го принесли всего €44 млн. Тем не менее по итогам полугодия результат по этой статье баланса оценивался в €90 млн, что на 21,8% превышает уровни за аналогичный период 2022-го.

При этом Райффайзенбанк во втором квартале начал распускать созданные резервы по кредитам, высвободив €92 млн. Это произошло впервые с начала кризиса. Расходы на покрытие возможных потерь по ссудам составили €188 млн против €266 млн годом ранее, что также дает положительную динамику при сравнении именно полугодовых результатов.

Совокупные активы российской «дочки» на 30 июня составили €23,5 млрд, потеряв за отчетный квартал 13,2%. В годом выражении активы сократились более чем на треть (минус 34,8%). За тот же период кредитный портфель Райффайзенбанка сжался почти вдвое — до €7,1 млрд. Остатки на депозитах и счетах клиентов по итогам второго квартала оценивались в €17,7 млрд, что на 14,8% меньше уровней конца марта.

За год привлеченные средства от клиентов в России уменьшились почти на 40%.

Роль «дочки» в России

Дочерний бизнес в России по-прежнему поддерживает чистые процентные и комиссионные доходы группы, отмечается в отчетности RBI. Например, рост совокупного чистого процентного дохода за полугодие на €550 млн был обеспечен динамикой российской «дочки» примерно на одну седьмую, или €83 млн роста из-за снижения ставок по депозитам для клиентов. В комиссионных доходах вклад российского бизнеса более заметный — €90 млн за квартал из €132 млн совокупного прироста по этой статье.

Тем не менее группа фиксирует, что во втором квартале ее чистые процентные доходы упали относительно первого во многом из-за слабой динамики этого показателя в России в результате девальвации рубля и сжатия валютного кредитования. Уменьшение чистых комиссионных доходов RBI также связывает с падением объемов операций с валютой в России примерно на €98 млн.

При этом продолжение работы в России требует от RBI наращивания операционных трат: общие административные расходы группы в первом полугодии выросли на €346 млн, приблизившись к €2 млрд. В основном это произошло из-за России, отмечается в отчете. Согласно презентации, в первом полугодии эта статья трат у российской «дочки» составила €446 млн против €258 млн годом ранее. При этом Райффайзенбанк почти не изменил штат сотрудников и количество офисов в стране.

Какие планы у RBI на Россию

Группа не изменила формулировки относительно оценок перспектив российского бизнеса. Как отмечается в отчетности, RBI продолжает работать над реализацией потенциальных сделок по продаже или выделения российской «дочки» из баланса группы.

Raiffeisen Bank International объявила о намерении свернуть бизнес в России еще весной 2022 года, после начала военной операции на Украине.