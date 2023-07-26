Ограничение на прием валюты у россиян — массовое явление? Мнение эксперта

​ «Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность. Рыночные условия постоянно меняются, и в этой ситуации наши главные приоритеты — надежность и защита интересов клиентов», — пояснили в банке, который после санкций оставался популярным для валютных переводов.

«Валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему доступны в мобильном приложении и онлайн-банке “Райффайзен Онлайн”. Вносить рубли можно в банкоматах и кассах банка», — уточнили в банке.

А как в других банках?

Российские кредитные организации подпавшие под санкции вводят большие комиссии или полностью отказываются от валютных операций. Так 25 июля «Известия» сообщили, что 11 из 13 системно значимых российских банков перестали принимать доллары и евро через банкоматы.

Создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе не называет приостановку приема и покупки наличной валюты Райффайзенбанком «массовым явлением». При этом экономист указывает что в целом в стране происходит уход от доллара и евро — операции с ними сложны, затратны и рискованны.

«Ранее мы уже обсуждали отказ российских банков на открытие накопительных счетов в долларах, а также отказ от принятия наличной валюты через банкоматы», — напомнила Гогаладзе. Все это как раз и связано с решением банков избежать лишних затрат и проблем.

Райффайзенбанк отличился и здесь, отказавшись принимать наличную валюту. Такая ситуация вряд ли будет наблюдаться на всем рынке финансовых услуг. Сказывается давление на Райффайзенбанк со стороны Европейского центрального банка. Ранее он потребовал у банка закрыть свой бизнес в России. Ольга Гогаладзе экономист

«Райффайзенбанк больше других старается оградиться от операций с валютой. Так, например, в конце июня он ввел комиссию на переводы из других банков в размере 50%. Фактически такие комиссии направлены на ограждение от подобных операций», — напомнила эксперт.

Россияне столкнулись с ограничительными мерами на снятие евро и доллара 9 марта 2022 года. Тогда ЦБ ввел ограничение на снятие валюты до $10 тыс. в долларовом эквиваленте для одного вкладчика и конвертировцию остальных валютных сбережений в рубли по официальному курсу Банка России. Со счетов, открытых до 9 марта прошлого года, можно снять сумму остатка на 00:00 этой даты, но не более $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро. Эти ограничения продлены до 9 сентября 2023 года.

Что это за банк

Райффайзенбанк — российский дочерний банк австрийского финансового холдинга Raiffeisenbank с офисами на 13 рынках Центральной и Восточной Европы. Банк входит в 13 системно значимых кредитных организаций России, работает на российском рынке с 1996 года, после 24 февраля 2022 года он обслуживал половину всех международных платежей России. По итогам 2022 года Райффайзенбанк обеспечил половину прибыли всего австрийского холдинга, следует из его отчетности. За 2022 год чистая прибыль российского Райффайзенбанка выросла в 4,3 раза до более 2 млрд евро.

17 января 2023 года Украина потребовала от Raiffeisenbank уйти из РФ, а вскоре европейский Центробанк и Минфин США начали грозить ему санкциями. В марте 2022 года холдинг сообщил, что готовит «тщательно продуманный выход из России, а “дочерние банки RBI являются самофинансируемыми, хорошо капитализированными и имеют незначительные трансграничные риски в России”.

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