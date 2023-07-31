14:32 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Исследование: как россияне относятся к цифровому рублю

Проводим опрос среди наших читателей.

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Редакция Новости Mail.ru решила провести исследование и узнать, насколько эта форма денег приемлема среди россиян? На что они планируют тратить цифровые рубли и собираются ли вовсе ими пользоваться?

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Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Третья форма денег (наряду с наличными и безналичными рублями) будет выпускаться дополнительно и вступит в оборот уже с 1 августа.

Цифровой рубль представляет собой уникальный электронный код — токен, главным и единственный эмитентом которого выступит Центробанк. Храниться он будет в цифровых кошельках на платформе Банка России, которую создадут специально для этой цели.

На цифровой рубль нельзя будет начислить проценты на остаток и кешбэк, но ими можно будет рассчитаться офлайн без доступа к интернету. Специалисты также отметили, что операции с цифровым рублем по механике близки к привычным переводам с карты на карту, через Систему быстрых платежей или оплате по QR-коду.

В ЦБ заверили, что уровень защиты у платформы цифрового рубля «беспрецедентно высокий». Для борьбы с хакерами и мошенниками эксперты также предложили ввести дополнительное подтверждение и идентификацию при переводе средств, так называемый «период охлаждения».

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