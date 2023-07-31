Исследование: как россияне относятся к цифровому рублю

Редакция Новости Mail.ru решила провести исследование и узнать, насколько эта форма денег приемлема среди россиян? На что они планируют тратить цифровые рубли и собираются ли вовсе ими пользоваться?

<div class="mediaPollEmbed" data-id="34a35871-cebd-5594-80d1-f86a5fdfc645" data-prerendered><noscript><section><h2>Будете ли вы использовать цифровые рубли?</h2><p>5 вопросов</p><p><br></p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/34a35871-cebd-5594-80d1-f86a5fdfc645"><fieldset><legend>Знаете ли вы, что в России скоро появятся цифровые рубли?</legend><label><input type="radio" name="6658" value="24388"/>Да</label><br/><label><input type="radio" name="6658" value="24389"/>Нет</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1878550069865681/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Третья форма денег (наряду с наличными и безналичными рублями) будет выпускаться дополнительно и вступит в оборот уже с 1 августа.

Цифровой рубль представляет собой уникальный электронный код — токен, главным и единственный эмитентом которого выступит Центробанк. Храниться он будет в цифровых кошельках на платформе Банка России, которую создадут специально для этой цели.

На цифровой рубль нельзя будет начислить проценты на остаток и кешбэк, но ими можно будет рассчитаться офлайн без доступа к интернету. Специалисты также отметили, что операции с цифровым рублем по механике близки к привычным переводам с карты на карту, через Систему быстрых платежей или оплате по QR-коду.

В ЦБ заверили, что уровень защиты у платформы цифрового рубля «беспрецедентно высокий». Для борьбы с хакерами и мошенниками эксперты также предложили ввести дополнительное подтверждение и идентификацию при переводе средств, так называемый «период охлаждения».