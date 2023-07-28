Когда подешевеет ипотека: мнение эксперта

Банк России 21 июля впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку — с 7,5 до 8,5%. Это был один из самых длительных периодов неизменной ставки в российской истории — около 9 месяцев. Теперь ставка вернулась на уровень января 2022 года. От нее зависят остальные ставки денежно-кредитного рынка, включая ставки по банковским вкладам и кредитам. В первые дни после решения ЦБ рынок не спешил менять ставки по жилищным кредитам, но через неделю банки из топ-30 все чаще начали повышать проценты по кредитам. Так, в пятницу, 28 июля, ВТБ повысил ставку по ипотеке на 0,9 процентных пункта. Ежемесячный платеж вырастет на 2−4 тыс. руб. в зависимости от условий кредита (срок, цена квартиры, первоначальный взнос и т. д. ).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что теперь делать ?

Тех, кто давно планировал покупку жилья для жизни такое повышение ставки врядли заставит отказаться от цели. Но ивесторы, рассматривающие вложение средств в недвижимость, могут передумать. Цена квадратного метра с 2020 года выросла в России в 1,6 раза — это перегрев рынка. С начала текущего года цены замедлились — рост не более 1% в среднем, согласно данным Федстата (федеральный сервис ЕМИСС).

Цены в последние месяцы поддерживали два фактора.

Во-первых, объем инвестиций в недвижимость из-за ослабления курса рубля с марта. Во-вторых, часть продавцов пошли на повышение цен из-за заявлений о скором прекращении действия льготных программ ипотеки, считают аналитики «Домклик». В июне сумма выданной ипотеки выросла третий месяц подряд и в третий раз в российской истории превысила 600 млрд рублей — до 626,7 млрд рублей (+15% за год, + 8% к предыдущему месяцу), согласно данным ЦБ.

Банк России может оживить рынок и увеличить приток вложений в недвижимость: для этого надо снизить ставку. Такое может произойти через полгода. Но для этого необходимо выполнить ряд условий, считает экономист Владимир Рожанковский, управляющий директор Trade123, автор канала УспешныйПортфельщикСОпытом. «Одна из причин текущего повышение учётной ставки — рост инфляционных ожиданий в связи с ослаблением рубля», — отметил экономист.

Если бы ЦБ этого не сделал, то, возможно, сегодня мы бы видели рубль уже по 100, а не по 90−91. Владимир Рожанковский экономист

«В целом, до ослабления рубля инфляционная картина, по признанию самого Центробанка, выглядела более чем приемлемой: в частности, в летние месяцы Россия оказалась единственной страной в Европе, продемонстрировавшей дефляцию», — напомнил Владимир Рожанковский.

Однако, главный бич нестабильности у нас прежний — эпизоды неконтролируемой девальвации рубля, которые всегда резко повышают инфляционные ожидания. Это палка о двух концах. Если ЦБ предпочтёт более заботливо отслеживать курс рубля, то уже в горизонте полугодия можно будет говорить о возврате учётной ставки на более низкий уровень. Почему так ЦБ не делает — отдельный вопрос. Владимир Рожанковский экономист

Ипотечный бум начался во время пандемии, когда для поддержки строительного и жилищного рынков, власти ввели льготную ипотеку по 6,5% годовых. В 2020 году россияне впервые в истории взяли 1,7 млн ипотечных кредитов (+35% к 2019 году) на сумму 4,296 трлн рублей (рост в 1,5 раза). В 2021 году выдача ипотеки выросла на 30% до нового рекорда в 5,7 трлн рублей. В 2022 год был спад — до 4,813 трлн рублей. Повышение ставок замедляет спрос и рост цен. Это одна из целей ЦБ, который не раз заявлял о перегреве ипотечного рынка.