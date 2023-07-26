Россиянам разрешили переводить между своими счетами бесплатно до 30 млн рублей

Госдума приняла закон, запрещающий банкам брать комиссию с физлиц за онлайн-переводы на свои счета в других банках, если эта сумма меньше 30 млн рублей в месяц, следует из данных в системе обеспечения законодательной деятельности.

Банк России ранее уточнил, что мера затрагивает онлайн-переводы, в том числе по номеру счета через мобильные приложения, в личном кабинете на сайте банка, а также переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Нововведение не касается денежных переводов физлиц по номеру карты, а также переводов, осуществляемых при личном посещении офиса банка.

Норма о лимитах в 30 млн рублей вступит в силу через 270 дней после официального опубликования закона.

Законопроект также обяжет банки бесплатно информировать вкладчика об истечении срока вклада не позднее чем за пять календарных дней до даты его истечения. По мнению ЦБ, это поможет гражданам более грамотно распоряжаться своими средствами, в том числе вовремя переоформить вклад, чтобы деньги не «зависали» на условиях до востребования.

Сейчас клиенты российских банков могут перечислять между своими счетами до 100 000 рублей в месяц без взимания комиссии через Систему быстрых платежей.

За операции свыше этой суммы размер комиссии составляет до 0,5% от перевода (максимум 1500 рублей).

Законопроект об увеличении лимита был внесен в Госдуму летом 2022 года. Изначально предполагалось, что лимит средств составит 1,4 млн рублей. Поправки, разрешающие переводить до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами, были внесены ко второму чтению. Решение увеличить лимит было принято для того, чтобы позволить физлицам без комиссий переводить средства от крупных сделок, например от продажи недвижимости, объяснял это решение глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.