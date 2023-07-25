Госдума одобрила лимит бесплатных переводов самому себе

Однако в тексте поправок не указывается, каким образом надо совершать переводы между счетами, чтобы они были бесплатными. Банк России объяснял, что мера будет распространяться на три способа переводов: по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), по номеру счета через мобильные приложения банков, а также на операции, совершаемые в личном кабинете на сайте банка на свой счет в другом банке. При этом нововведения не распространяются на операции в банковских отделениях или на переводы по номеру карты.

Новым законом предлагается запретить кредитным организациям ограничивать размер или количество операций по таким переводам в пределах данной суммы, указано в пояснительной записке к документу.

В ней также уточняется, что норма устанавливается в целях пресечения возможности создания банками заградительных условий для свободного перемещения физлицами денежных средств между кредитными организациями.

В первом чтении нижняя палата парламента приняла этот документ с лимитом на бесплатные переводы самому себе в 1,4 миллиона рублей еще в конце прошлого года. Однако в новой редакции законопроекта лимит было решено повысить почти в 20 раз. Третье чтение запланировано на 26 июля.