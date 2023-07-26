Райффайзенбанк приостановит покупку наличной валюты с 1 августа

«Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность», — уточнили в банке. Речь идет о долларах и евро.

В Райффайзенбанке подчеркнули, что изменения не касаются валютных переводов и конвертации рублей в иностранную валюту в мобильном приложении и онлайн-банке, эти функции будут по-прежнему доступны.

При этом с 1 августа банк повысит комиссию за внесение рублей на рублевый счет в отделениях. В случае внесения до 200 000 ₽ комиссия составит 1% (минимум 300 ₽). Для большей суммы комиссия не предусмотрена. Вносить рубли на валютный счет можно без комиссии.

С 1 июля Райффайзенбанк ввел комиссию 1,5% за пополнение дебетовых карт на сумму свыше 300 000 ₽ в месяц через банкоматы сторонних и не являющихся при этом партнерскими банков. Ранее банк предупредил, что с 3 июля ограничит исходящие платежи в евро в другие банки России и еще 12 стран из-за вводимых банками-корреспондентами ограничений.

C 1 февраля 2023 г. банкоматы «Райффайзенбанка» перестали принимать доллары и евро. Данный шаг в банке связали с изменением потребностей клиентов, наличную валюту можно внести в отделениях банка.

В марте Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) объявила о намерении свести к минимуму свое присутствие в России, а также о проработке двух сценариев сворачивания бизнеса — продаже «дочки» или же выводе актива из состава группы. Гендиректор RBI Йоханн Штробль в мае заявлял о планах завершить отделение российского банка из группы до конца III квартала 2023 г., писал Bloomberg.