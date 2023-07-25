Почему банкоматы перестают принимать доллары и евро

На самом деле данное ограничение далеко не новое, большая часть банков ограничила данную операцию еще в 2022 году.

Этот процесс продолжился в начале 2023 года — первым об этом сообщил Райффайзенбанк. Более того, в Белоруссии Сбербанк в это время также первым сообщил об отказе от приема долларов и евро через банкоматы.

Причин отказа банков от данного вида операций несколько, отметила создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе.

Во-первых, это санкции против российских банков со стороны США и ЕС. Санкции ограничивают операции с валютой той страны, которая ввела санкции. Например банк, который попал в SDN-лист, не может совершать операции с долларом.

Во-вторых, Россия в целом отходит от использования доллара в тех объемах, которые были ранее. Наблюдается это и в банковской сфере. Например, не так давно появилась информация о том, что на российском рынке почти исчезли банковские валютные продукты. В частности, накопительные счета.

В-третьих, для банков это дополнительная статья затрат. Одно дело, если клиент принесет валюту в офис банка и сдаст в кассу и совсем другое — принять валюту через банкомат.

Мультивалютные банкоматы стоят в обслуживании дороже, чем банкоматы, работающие исключительно с одной валютой. Кроме того, необходимы дополнительные затраты на инкассацию и прием валюты в кассу. При этом банк не получает прибыль от данных операций, если не введет комиссию.

Но и комиссия (например, у «Тинькофф» максимальная комиссия за пополнение расчетной карты в долларах или в евро через банкомат составляет «от 4 до 10%») не спасает ситуацию, учитывая все затраты. Как итог, для банков такие операции просто не выгодны.

В-четвертых, нельзя не отметить падения спроса на данные вид операций со стороны населения. Сейчас (впрочем, как и ранее), часть валюты лучше хранить в наличном виде. Особенно, если валюта куплена еще в 2022 году. Наличная валюта, в случае необходимости, является куда более ценной, чем набор цифр на счете, если присутствует вероятность ограничений на снятие

Вариантов внести валюту остается совсем немного: воспользоваться банками, которые еще не ввели ограничения, либо вносить через кассу, подыскав наиболее выгодный курс.

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