Курс евро ниже 100 рублей: названы причины укрепления рубля

Курс доллара к 12:00 мск на Мосбирже упал ниже 90 рублей впервые с 5 июля, евро — ниже 100 рублей впервые с 14 июля 2023 года, согласно данным торгов. Доллар подешевел к этому моменту на 50 копеек до 89,87 рубля, евро — на 77,2 копейки до 99,7 рубля.

Причины роста курса рубля

1. Нефть. Российская нефть с июня впервые продавалась по цене выше потолка в 60 долларов за баррель, который страны антироссийской коалиции ввели с декабря 2022 года, чтобы снизить валютные доходы России. Финансовые, транспортные организации стран ЕС и G7 не могут участвовать в сделках по продаже, страхованию, кредитованию, транспортировке российской нефти выше этой цены. США и ЕС призвали и остальные страны не покупать российскую нефть по цене выше 60 долларов, но РФ обзавелась своим танкерным флотом и страховщиками, которые помогают обходить эти ограничения.

По данным консалтинговой компании Vygon Consulting, средняя цена российского сорта нефти Urals на условиях поставки CIF (Cost, Insurance and Freight — стоимость, страхование и фрахт) составила 65,3 доллара за баррель в среднем, российского сорта Sokol — 73,86, а еще одной экспортной марки ESPO — 79,56 доллара за бочку.

Доля Urals, добываемой в Сибири, Урале и Поволжье, в экспорте нефти из РФ превышает 80% и поставляется по трубопроводу «Дружба» в Венгрию танкерами через российские порты на Балтийском и Черном морях. Нефть сорта Sokol добывается по проекту «Сахалин-1» и поставляется на экспорт через терминал в Хабаровском крае: ее доля около 1% в общем экспорте. Сорт ESPO с долей около 12% добывается в Сибири и поставляется в Китай через трубопровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» и через дальневосточные порты Находка и Козьмино на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Последние два сорта лучше Urals — в них меньше серы, что упрощает производство качественного топлива.

Сейчас эти повышенные доходы от экспорта нефти постепенно доходят до российской бюджетной и финансовой системы и поддерживают рубль.

«Котировки европейского сорта Brent закрепились выше 82 доллар за баррель, а Urals, вероятно, около 65 долларов за баррель, то есть находятся на максимуме с ноября 2022 года. Хотя выручка, полученная за счёт более высоких цен на нефть, поступит на рынок лишь в августе, экспортёры могут уже сейчас начать активнее продавать валюту из запасов. Мы ожидаем, что во вторник рубль закрепится ниже 90, около 89,7 за доллар», — прогнозируют в инвестиционном подразделении Сбербанка.

2. Нехватка денег. В российских банках образовался рекордный дефицит денег — не хватает ликвидности на 4,6 трлн рублей к 24 июля, а до этого был профицит, следует из данных ЦБ РФ. Больше дефицит ликвидности в банках был только 1—3 марта 2022 года, когда начал падать рубль и подскочили цены. В предыдущий раз ликвидность стала утекать из банков с 24 февраля. Рекорд нехватки денег в банковской системе установлен 3 марта 2022 года — 7 трлн рублей, когда ЦБ резко повысил ставку с 9,5% до 20% и кредиты подорожали для всех. После этого ЦБ РФ начал предоставлять ликвидность банкам, а спрос на наличные подскочил и регулятор провел эмиссию на 1,4 трлн рублей 25 февраля и еще столько же влил в следующие 6 дней. Это привело к падению курса рубля.

Сейчас, наоборот, регулятор изъял из оборота наличные на 20 млрд рублей.

Дефицит начал появляться с 20 июля — сначала 608,7 млрд, а 21-го июля уже 2,6 трлн рублей. Нехватка денег началась перед повышением ставки Банка России с 7,5% до 8,5% — все ожидали, что межбанковские кредиты подорожают и «дешевые» деньги закончились перед повышением ставки.

«В целом, настроение на техническую коррекцию после чрезмерного ослабления рубля предвиделось многими аналитиками. Как правило, свободные активы именно так и торгуются — дискретно: после краткосрочных мощных движений наступает небольшой откат», — пояснил Владимир Рожанковский, управляющий директор Trade123, автор канала УспешныйПортфельщикСОпытом.

«Также в основе коррекции здравомыслия — решение по процентной ставке Банка России в пятницу. Как ни крути, а экономика у нас весьма обособленная, и повышение стоимости денег увеличивает привлекательность вкладов, что способствует возврату в банки средств от спекулятивных операций — в частности в секторе недвижимости и крипто», — отметил экономист.

На самом деле, денежная ликвидность, судя по объёмам аукционов репо овернайт (предоставление ЦБ кредитов под залог ценных бумаг), в процессе резкого ослабления рубля в июле на рынке критически снизилась. Играя в общую игру на ослабление рубля, банки постепенно истощили располагаемые ресурсы для своих более привычных операций — кредитования и улучшения структуры капитала в условиях ухудшающейся платёжеспособности заёмщиков. Владимир Рожанковский экономист

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