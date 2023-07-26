Банки могут получить рекордную прибыль: как на этом заработать

За первое полугодие российские банки получили прибыль в 1,7 трлн рублей. Прибыль «очень высокая, то есть выше всех прогнозов», — отметил Данилов на пресс-конференции, представляя результаты за полугодие. ЦБ РФ пересмотрит свой прогноз по прибыли банков — 2 трлн рублей за год. «Уже очевидно, что превысит 2 трлн, здесь вопрос до какой цифры дойдет. Вероятно, мы будем близко к 2021 году. То есть в районе 2021 года, может быть повыше даже чуть-чуть», — сказал Данилов.

«Полагаю, что заработать на этом можно. Если мы говорим про банковский сектор, первым приходит на ум — Сбербанк», — отметил основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган.

Если кратко, подобная динамика финансовых результатов может трансформироваться в дивиденд по итогам года в районе 30−35 рублей на акцию при условии, что банк заплатит 50% от чистой прибыли (норма отчисления в бюджет для организаций с контролирующей акционерной госдолей — ред.).

Подобный дивиденд дает доходность к текущей цене в районе 13,2%. На мой взгляд, сейчас это привлекательнее, нежели российские ОФЗ (облигации федерального займа). Посмотрим, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Евгений Коган инвестбанкир

«Другим кандидатом может быть Банк Санкт-Петербург. Не так давно банк раскрыл сильную отчетность по РСБУ за первый квартал 2023 года, достаточность капитала уже находится в районе 20%, что дает основания ожидать неплохой дивиденд. Скрытым потенциалом роста здесь может быть повышение Payout (выплата) по дивидендам до 50%», — прогнозировал инвестбанкир.

В прошлом году банки заработали всего 200 млрд рублей прибыли, согласно данным регулятора, и ЦБ даже в апреле 2022 года рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов.

В целом банковский сектор России за последние 20 лет значительно окреп благодаря мерам Центробанка по очистке сектора от непрозрачных банков. Это привело к росту общей прибыли банковского сектора — стало меньше убыточных кредитных организаций.

Российские банки в 2021 году заработали рекордную прибыль на уровне 2,4 трлн рублей, что на 42% больше предыдущего рекорда 2019 года. Чистая прибыль российских банков в 2019 году увеличилась в 1,7 раза до 1,7 трлн рублей впервые в истории банковского сектора страны. Но в 2020 году из-за пандемии прибыль снизилась до 1,6 трлн рублей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.