Российским банкам прогнозируют рост: стоит ли верить?

«Риски для банков в США по-прежнему остаются значительными. В то же время российские игроки отрасли перешли к уверенному восстановлению после непростого 2022 года», — сообщается в стратегии «Финама». Растет кредитование, растут и доходы, восстанавливаются и котировки акций российских банков

С дорожающими акциями Мосбиржи все понятно даже без сложного анализа: в России продолжается бум розничного инвестирования в фондовый рынок, обновляются рекорды по количеству открытых счетов физлиц на Мосбирже, растут торговые обороты и доходы торговой площадки от комиссионных платежей от сделок, растет прибыль, а значит можно ожидать и дивиденды.

Цена акций банков «Уралсиб» и «Санкт-Петербург» за день превысила 20%, и ряд экспертов объяснил это ожиданиями дивидендов. Но к каждому банку надо присматриваться отдельно. Например, ВТБ также идёт на рекорд по прибыли, но инвесторам с этого не перепадет, считает управляющий директор Global Invest Fund Сергей Попов. Чистая прибыль ВТБ в январе-апреле 2023 года составила 208,5 млрд рублей, из них 61,8 млрд рублей было заработано в апреле. «Итоговый результат за 2023 год, по нашим оценкам, может составить 400−430 млрд рублей», — отметил он.

В случае распределения дивидендов, акционеры смогли бы рассчитывать на внушительную доходность. Однако выплат от ВТБ в ближайшие годы ждать не стоит.

Менеджмент уже говорил, что в 2024 году по итогам 2023 года не компания не планирует выплачивать дивиденды и направит прибыль на восстановление капитала, напомнил он.

А вот акции могут вырасти. Вопрос о дивидендах встанет только через полгода, и неопытные инвесторы, скорее всего, будут покупать акции, читая заголовки про рекордные прибыли. Напомним, что доля физических лиц в объеме торгов акциями на Мосбирже больше 80%.