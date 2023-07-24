Биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 обновили рекорд

При этом стоимость летнего дизельного топлива по итогам торгов не изменилась и осталась на отметке 57 635 ₽/т. Цена топочного мазута подросла на 1,65% до 23 181 ₽/т., а топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подорожало на 0,21% до 65 565 ₽/т.

Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизилась на 2,3% до 20 327 ₽/т. При этом на Урале и в Сибири этот вид топлива подешевел на 0,4% до 16 832 ₽/т.

Ранее стоимость бензина обновляла рекорды 20 июля. Цена марки АИ-92 на бирже превысила 63 000 ₽/т, цена АИ-95 — 69 000 ₽/т.

В настоящее время правительство обсуждает ограничение числа экспортеров топлива для борьбы с серым экспортом, писал «Коммерсантъ». По словам собеседников издания, рассматривается введение закрытого списка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт. Уточняется, что серый экспорт бензина является одной из причин роста оптовых цен в последние месяцы.

21 июля вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство разработало ряд предложений, которые помогут стабилизировать биржевые цены на бензин. Он отмечал, что в ближайшее время несколько НПЗ выйдут из ремонта, в связи с чем увеличится предложение топлива на бирже.