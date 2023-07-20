17:18 (мск), источник: Ведомости

Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 вновь обновили рекордные значения

Стоимость бензина марки АИ-92 на бирже превысила 63 000 ₽/т, цена АИ-95 — 69 000 ₽/т. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

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Источник: Reuters

Стоимость бензина АИ-92 в европейской части России выросла до 63 924 ₽/т (на 2,03%). Цена марки АИ-95 также увеличилась и достигала 69 002 ₽/т (на 1,26%).

19 июля стоимость двух марок также обновила рекорд. Тогда цены бензина составляли 62 653 ₽/т (АИ-92) и 68 141 ₽/т (АИ-95).

10 июля вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС подготовить совместный приказ об увеличении нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1%. Новак также поручил проработать вопрос квотирование экспорта нефтепродуктов из страны к 3 августа.

Позже в Минэнерго сообщили, что производство бензина в России после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ постепенно увеличивается.

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