Нефть предела: черное золото может подорожать до $90 за баррель

Нефть может вырасти в цене до $90 за баррель в течение месяца, сообщили «Известиям» эксперты. За июнь стоимость черного золота уже выросла примерно с $75 до $80 за бочку. Основными причинами эксперты называют ограничение поставок странами ОПЕК+, рост спроса на сырье в Азии, а также медленное восстановление запасов нефти в США. До конца года стоимость сырья может колебаться в более широком диапазоне — $70−95.

Ценовой рубеж

В ближайший месяц нефть может подорожать до $90 за баррель, сообщил «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Он отметил, что в течение года цена этого сырья снизилась более чем на 25%. Так, согласно данным лондонской биржи ICE, в конце июля 2022 года баррель Brent стоил около $110. При этом 20 июля 2023 сентябрьские фьючерсы торговались в районе $80 за бочку. За июнь стоимость черного золота уже выросла примерно с $75 до $80.

— Учитывая высокую волатильность цен на нефть, нельзя исключать постепенного восстановления ее стоимости. Уже в августе она может выйти на уровень $90 за баррель. На это может повлиять в том числе ограничение поставок странами ОПЕК+ и рост спроса на сырье в Азии, — отметил эксперт.

Российский бюджет на 2023 год верстался, исходя из цен на нефть в $70 за баррель, поэтому цена в районе $90 повысит доходы государства и обеспечит дополнительную финансовую поддержку для других отраслей, заключил эксперт.

Нефть уже дорожала на фоне усилий ключевых нефтедобывающих стран ОПЕК+ сократить объемы предложения сырья на рынке, согласился аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Страны ОПЕК+ 4 июня договорились о корректировке общего уровня добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки с 2024-го. Наряду с этим по итогам прошедшей встречи вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия также продлит свое добровольное сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки на весь следующий год. Причем некоторые страны ОПЕК+ добровольно снижали объемы и ранее. Так, 2 апреля Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. в сутки с мая до конца текущего года.

По мнению Александра Потавина, дополнительными факторами роста котировок черного золота являются обещания Китая активизировать экономический рост и ожидания того, что июльское повышение ставки ФРС США, видимо, станет последним в этом году на фоне снижения инфляции.

— Долгосрочное понижательное движение на рынке нефти, начавшееся в середине прошлого года, судя по всему, исчерпало себя. Возможности ФРС США продолжать ужесточение монетарной политики практически исчерпаны — экономика страны уже начала замедляться, и даже при текущем уровне ставок может скатиться в рецессию. В то же время стратегические нефтяные резервы страны находятся на долгосрочных минимумах, так что продолжать выбрасывать нефть на рынки из запасов США, как и их союзники, уже не способны, напротив, запасы требуется пополнять, — отметил эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

19 июля министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей — до 457,42 млн. Ранее в министерстве уточняли, что этот объем запасов примерно на 1% ниже среднего показателя за последние пять лет.

Также в июне минэнерго США сообщило о выкупе 3 млн баррелей с поставкой в августе для стратегического нефтяного резерва (SPR). Текущий объем SPR — 348,6 млн — самый низкий уровень с 1983 года. США распродавали нефть из резерва ради сдерживания роста цен на сырье.

— Сейчас нефть выглядит недооцененной на фоне безудержной работы печатного станка ФРС за последние годы. Справедливая стоимость нефти в настоящее время составляет $80−100 за баррель Brent, эта зона будет преодолена, если экономики Индии и Китая будут развиваться опережающими темпами, а в США не наступит рецессия, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Известия» направили запрос в Минэнерго России.

Сделали ставки

13—14 июня ФРС США решила оставить базовую процентную ставку на текущем уровне в диапазоне 5−5,25% годовых после десяти последовательных повышений с марта прошлого года. За этот период она выросла с 0−0,25% до 5−5,25%, что стало самой агрессивной серией повышений с 1980-х годов.

Аналитики отмечают, что такую меру власти США могут применять для сдерживания роста цен.

Повышение ставок ФРС, призванное затормозить инфляцию, но вместе с тем тормозящее рост деловой активности, оказывает негативное воздействие на спрос на энергоносители, полагает доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.

— При этом сегодня на рынке борются две основные тенденции. Первая — сокращение предложения со стороны стран — участниц альянса ОПЕК+, что толкает цены вверх. Вторая тенденция — опасения по поводу рецессии мировой экономики, прежде всего в еврозоне, — добавил эксперт.

Поэтому, вероятно, до конца года сохранится умеренно-повышательный тренд цен на нефть, и в результате к концу 2023 — началу 2024-го они могут закрепиться на отметке $85 за баррель, отметил он.

До конца 2023 года цена нефти может колебаться в более широком интервале в $70−95. Конец августа и начало сентября может стать традиционным сезоном ураганов в США, которые могут негативно повлиять на добычу нефти в южных штатах. Наталья Мильчакова ведущий аналитик Freedom Finance Global