С 1 августа вырастут цены: Какие товары и услуги подорожают больше всего

С 1 августа 2023 года в России повысится утилизационный сбор. Это значит, что подорожают автомобили, которые ввозятся в страну напрямую. Их цена вырастет примерно на 5−10%. Авто, ввозимые параллельным импортом, подорожают ещё сильнее — до 20%. Такой прогноз сделал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Он обратил внимание, что также ожидается введение акциза на сахар, а это вместе с падением рубля приведёт к росту цен на соки и напитки. Подорожание составит порядка 10−20%. Сильнее всего прибавят в цене популярные виды газировки. Также на 15% могут подорожать снеки. Производители объясняют возможное изменение цены увеличением стоимости сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг.

Кроме того, считает Фёдор Сидоров, поднять цены планируют и производители бытовой техники и электроники. Эта категория товаров подорожает уже второй раз с начала года. Такая ситуация складывается на фоне повышения курсов евро и доллара.

За неделю с 11 по 17 июля инфляция, по данным Росстата, составила 0,18% против 0,14%. Годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития, на 17 июля составила 3,86% против 3,59%. Согласно прогнозам Банка России, к концу года она должна составить от 4,5% до 6,5%.

— Потребительская активность населения также начала ускоряться в преддверии роста цен на импортные товары. Это произошло из-за ослабления рубля, который потерял к американскому доллару 28,7%, к евро 38,8% с начала года. Что касается прогноза на следующий месяц, думаю, что девальвация рубля повлияет на цены пяти основных категорий, которые подорожают больше всего, — рассказал финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин.

На первом месте, по его оценкам, импортная бытовая техника и электроника. Ослабление рубля, сокращение складских запасов, приобретённых по старым ценам, будут драйверами дальнейшего роста её стоимости. На втором месте — бензин. Биржевые цены бензина марок АИ-92 и АИ-95 несколько раз в июле обновили рекорды, что отразится и на розничных покупателях. Третью строчку занимают авиаперелёты и туристические путёвки. Помимо курса валюты на них дополнительное давление будет оказывать высокий туристический сезон.

Следом идут автомобили. Средняя цена на новую легковую машину в России в текущем году выросла на 13,5% по сравнению с 2022 годом и составила 2,6 млн рублей. Девальвация рубля, потребительская активность, рост темпов автокредитования будут поддержкой для автомобильного рынка как новых, так и подержанных автомобилей.

Замыкают пятёрку лидеров, по оценкам Сергея Чеврычкина, продукты питания, ввезённые из-за рубежа (среди них чай, кофе, какао). Помимо ослабления российской валюты на цену здесь будут давить санкционные и логистические ограничения.

— Если говорить о строительных материалах, то я ожидаю удорожания тех товарных групп, где велика доля импортной составляющей. Причины: ослабление курса рубля и нарастающее напряжение в отношениях США и дружественных нам стран ЕАЭС, которые помогают осуществлять параллельный импорт. Недавно всерьёз обсуждалось введение санкций в отношении Киргизии. Удорожание затронет инженерию, комплектующие к отопительным системам, котлы. Также прибавят в цене качественные лаки и краски. Курсовая разница отразится на комплектующих для импортных станков и другой техники. Прибавят в цене материалы из древесины, для которых требуется дополнительная обработка импортными материалами. Например, клеёный брус, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

В августе ожидается повышение цен на мебель в пределах 3−5% от предыдущих месяцев. Однако реальные цифры будут зависеть от геополитических и «внутристрановых» факторов. Этот рост будет распространяться на отдельные наиболее чувствительные к сторонним воздействиям категории товаров. Такой прогноз сделал генеральный директор мебельной компании Mr.Doors Сергей Шихов.

— Триггерными для роста цен в мебельной индустрии являются: продолжающийся рост цен на ДСП (на сегодня он составляет порядка 5−7%), инфляция, а также рост курса валюты, используемой в расчётах с некоторыми поставщиками и партнёрами. Добавлю при этом, что даже при незначительном росте цен мы продолжаем фиксировать тренд, наметившийся ещё в 2022-м, — это укрупнение заказов. Клиенты стремятся приобрести мебель сразу в несколько жилых зон в единой стилистике. Оплата таких заказов в зависимости от региона происходит либо единоразово, либо с применением финансовых инструментов, таких как рассрочка, например, — рассказал Сергей Шихов.