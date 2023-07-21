Каким еще семьям хотят давать льготную ипотеку под 2%?

Дальневосточную льготную ипотеку под 2% распространят на молодые семьи, которые живут в арктической зоне России. Мера будет действовать до 2030 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.

«Об “арктической ипотеке”. Думаю, что такая мера может стать серьезной поддержкой для граждан, проживающих в арктической зоне. Мы знаем результаты работы этой льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, она действительно сыграла свою роль… Согласен с тем, чтобы распространить ее на молодые семьи, проживающие на территории арктической зоны. То есть для них льготная ставка по ипотечному кредиту тоже не будет превышать 2%», — сказал Путин.

Кому доступна дальневосточная льготная ипотека?

По словам президента, с помощью дальневосточной льготной ипотеки улучшить жилищные условия смогли 73 тысячи российских семей.

Программу «Дальневосточная ипотека», которая подразумевает выдачу кредитов под 2% на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), запустили в 2019 году. Ее можно получить на покупку жилья в сельской местности — в новостройке и на вторичном рынке, в городе — только в новостройке. Также льготный кредит можно использовать для строительства дома или покупки земельного участка.

Льготную ипотеку могут взять:

молодые семьи — супруги не старше 35 лет, имеющие российское гражданство;

одинокие родители не старше 35 лет с детьми, не достигшими возраста 19 лет;

участники программы «Дальневосточный гектар»;

участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, приезжающие на работу на Дальний Восток;

работники медицинских и образовательных учреждений, которые проработали по соответствующим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет;

граждане РФ — вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из регионов ДФО.

Требования относительно возраста и семейного положения не применяются по отношению к четырем последним категориям.

Какие условия программы?

Изначально срок программы «Дальневосточная ипотека» был установлен до 2025 года, впоследствии его продлили до 2030 года. Программа действует во всех 11 субъектах ДФО: Бурятии, Якутии, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском крае, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.

Максимальная сумма займа составляет 6 млн руб. Он выдается на срок до 242 месяцев. Первоначальный взнос — от 15%, можно использовать средства материнского капитала.

По программе нельзя получить кредит на погашение действующей ипотеки (рефинансирование). Взять эту льготную ипотеку можно только один раз в жизни.

Что такое арктическая зона?

Арктическая зона РФ — это северная оконечность России, расположенная вдоль побережья морей Северного Ледовитого океана: Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского. Общая площадь этой территории составляет 5 млн кв. км.

В арктическую зону входят девять регионов страны, четыре из них — полностью: Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО и Мурманская область. Также арктическую зону составляют 45 муниципальных образований в пяти субъектах РФ: республиках Карелия, Коми, Саха (Якутия), Архангельской области и Красноярском крае. Население арктической зоны — 2,5 млн человек.