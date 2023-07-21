13:44 (мск), источник: Аргументы и факты

Каким еще семьям хотят давать льготную ипотеку под 2%?

Президент Владимир Путин поддержал расширение программы льготной ипотеки под 2%.

Наверх
Источник: Агентство «Москва»

Дальневосточную льготную ипотеку под 2% распространят на молодые семьи, которые живут в арктической зоне России. Мера будет действовать до 2030 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.

«Об “арктической ипотеке”. Думаю, что такая мера может стать серьезной поддержкой для граждан, проживающих в арктической зоне. Мы знаем результаты работы этой льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, она действительно сыграла свою роль… Согласен с тем, чтобы распространить ее на молодые семьи, проживающие на территории арктической зоны. То есть для них льготная ставка по ипотечному кредиту тоже не будет превышать 2%», — сказал Путин.

Кому доступна дальневосточная льготная ипотека?

По словам президента, с помощью дальневосточной льготной ипотеки улучшить жилищные условия смогли 73 тысячи российских семей.

Программу «Дальневосточная ипотека», которая подразумевает выдачу кредитов под 2% на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), запустили в 2019 году. Ее можно получить на покупку жилья в сельской местности — в новостройке и на вторичном рынке, в городе — только в новостройке. Также льготный кредит можно использовать для строительства дома или покупки земельного участка.

Льготную ипотеку могут взять:

  • молодые семьи — супруги не старше 35 лет, имеющие российское гражданство;
  • одинокие родители не старше 35 лет с детьми, не достигшими возраста 19 лет;
  • участники программы «Дальневосточный гектар»;
  • участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, приезжающие на работу на Дальний Восток;
  • работники медицинских и образовательных учреждений, которые проработали по соответствующим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет;
  • граждане РФ — вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из регионов ДФО.

Требования относительно возраста и семейного положения не применяются по отношению к четырем последним категориям.

Какие условия программы?

Изначально срок программы «Дальневосточная ипотека» был установлен до 2025 года, впоследствии его продлили до 2030 года. Программа действует во всех 11 субъектах ДФО: Бурятии, Якутии, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском крае, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.

Максимальная сумма займа составляет 6 млн руб. Он выдается на срок до 242 месяцев. Первоначальный взнос — от 15%, можно использовать средства материнского капитала.

По программе нельзя получить кредит на погашение действующей ипотеки (рефинансирование). Взять эту льготную ипотеку можно только один раз в жизни.

Что такое арктическая зона?

Арктическая зона РФ — это северная оконечность России, расположенная вдоль побережья морей Северного Ледовитого океана: Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского. Общая площадь этой территории составляет 5 млн кв. км.

В арктическую зону входят девять регионов страны, четыре из них — полностью: Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО и Мурманская область. Также арктическую зону составляют 45 муниципальных образований в пяти субъектах РФ: республиках Карелия, Коми, Саха (Якутия), Архангельской области и Красноярском крае. Население арктической зоны — 2,5 млн человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Цифровая война. Глава РАКИБ Припачкин объяснил слежку смартфонов за людьми
Пить, чтобы петь? Максим призналась, что лечит алкогольную зависимость
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь