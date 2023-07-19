Минфин ожидает, что ненефтегазовые доходы бюджета существенно превысят план

«Достаточно существенное — ненефтегазовых доходов (ожидает. — Прим. ред.)», — сказал он в ответ на вопрос, насколько доходы бюджета могут быть выше, чем планировалось, и ожидает ли Минфин их роста.

Министр также уточнил, что речь идет о 2023 и 2024 годах. По его словам, расходы в основном могут увеличиться из-за такого превышения доходов.

Кроме того, Силуанов ответил на вопрос, планирует ли ведомство остаться в установленных параметрах дефицита бюджета на следующий год в 1,4 процента ВВП.

«Параметры обсуждаем, в зависимости от задач, которые будут стоять на следующий год», — пояснил чиновник.