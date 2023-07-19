16:55 (мск), источник: © РИА Новости

Минфин ожидает, что ненефтегазовые доходы бюджета существенно превысят план

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Министерство финансов ожидает, что ненефтегазовые доходы российского бюджета в 2023 и 2024 годы существенно превысят план, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

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Источник: Reuters

«Достаточно существенное — ненефтегазовых доходов (ожидает. — Прим. ред.)», — сказал он в ответ на вопрос, насколько доходы бюджета могут быть выше, чем планировалось, и ожидает ли Минфин их роста.

Министр также уточнил, что речь идет о 2023 и 2024 годах. По его словам, расходы в основном могут увеличиться из-за такого превышения доходов.

Кроме того, Силуанов ответил на вопрос, планирует ли ведомство остаться в установленных параметрах дефицита бюджета на следующий год в 1,4 процента ВВП.

«Параметры обсуждаем, в зависимости от задач, которые будут стоять на следующий год», — пояснил чиновник.

Ранее в среду Министерство финансов сообщило, что ненефтегазовые доходы бюджета за январь-июнь составили 8,999 триллиона рублей и выросли на 17,8 процента в годовом выражении. По данным ведомства, в целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов за отчетный период говорит о значительном превышении динамики.

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