Россия стала главным поставщиком нефти в Китай

Китай в июне импортировал из России рекордные 10,5 млн тонн сырой нефти, что составляет 2,56 млн баррелей в сутки, на общую сумму в $5,23 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР. По сравнению с июнем 2022-го объем поставок вырос на 44%.

За первое полугодие 2023 года объем поставок российской нефти в Китай вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го — до 52,6 млн тонн, что составляет 2,12 млн барррелей в сутки. В денежном выражении импорт нефти из России в Китай составил $28 млрд.

В первом полугодии Россия заняла первое место по поставкам нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравия.

По итогам 2022 года королевство было лидером по объемам экспорта нефти в КНР.

Россия перехватила лидерство у Саудовской Аравии по поставкам нефти в Китай еще по итогам первых двух месяцев 2023 года. Тогда экспорт составил 15,68 млн тонн (около 1,94 млн баррелей в сутки), что было больше аналогичного периода 2022-го почти на четверть (23,8%).

По итогам первого полугодия 2023 года Россия увеличила и поставки сжиженного природного газа в Китай. Рост объемов составил 66%: 3,89 млн тонн на сумму в $2,67 млрд против 2,34 млн тонн на $2,14 млрд в январе-июне 2022-го.

Как отмечает Financial Times, Китай импортирует рекордные объемы российской нефти на фоне «неуверенного восстановления» экономики, используя ее для создания запасов и экспорта нефтепродуктов. Аналитики расходятся во мнениях относительно причин, по которым Пекин наращивает запасы, одним из возможных объяснений могут быть геополитические риски, пишет издание.