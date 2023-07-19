Как инвесторы могут заработать на глобальном развороте торговли

«Краткосрочные и среднесрочные перспективы акций российских сырьевых компаний, которые продолжают настройку цепочек поставок товаров на новые направления, при прочих равных представляются умеренно оптимистичными и будут зависеть в том числе от дивидендов», — считает Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Газ и нефть

«В частности, уверенно вновь смотрится “Новатэк”, специализирующийся на все более востребованном в текущем периоде сжиженном природном газе (СПГ). “Новатэк” в 2022 году также осуществил промежуточные выплаты, что особенно после неплохих операционных результатов за 2-й квартал 2023 года заставляет ожидать новых дивидендов», — отметила аналитик. По ее мнению, промежуточных выплат, исходя из их истории за прошлый год, нельзя исключать от «Татнефти» и «Газпрома».

Уголь, металл, золото

«Среди производителей стали о возможном возвращении к дивидендам ранее говорили в “Северстали”. Скачок общего импорта угля в Китай в июне на 110% год к году уже придал дополнительный импульс к росту акциям “Распадской”, — резюмирует Елена Кожухова.

Среди золотодобывающих компаний на данный момент о возможных выплатах за 2023 год сообщили в Селигдаре, акции которого продолжают покорять многомесячные пики. Бумаги “Полюса” и “Полиметалла” могут получать поддержку в случае стабилизации цен на золото выше 2000 долларов за тройскую унцию, но в случае с “Полиметаллом” важную роль в динамике котировок также будет играть ход процесса редомициляции (перенос места прописки компании). Елена Кожухова аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Кто занял место России в торговле с ЕС

Евросоюз был ключевым рынком сбыта для многих российских компаний. В период с февраля 2022 года по март 2023 года стоимость импорта России в ЕС упала на 82%, а стоимость экспорта ЕС в Россию упала на 50%, согласно данным Евростата.

Упала доля России в поставках в ЕС природного газа, нефтепродуктов, железа и стали, удобрений в ЕС и за пределы союза. Эти поставки попали под санкции. Ранее РФ поставляла в ЕС продукции на 18,4 млрд евро больше, чем покупала. Позднее дефицит торговли ЕС с РФ превратился в небольшой профицит в марте 2023 года в размере 0,2 млрд евро.

Доля России в импорте угля в ЕС снизилась с 45% в первом квартале 2022 года до нуля в первом квартале 2023 года.

Российский уголь заместили поставками из Южной Африки (+12%), США (+10%), Австралии (+9%) и Колумбии (+5%).

Доля поставок природного газа из РФ в общих закупках ЕС упала с 31% в первом квартале 2022 года до 15% в первом квартале 2023 года.

Больше всего на этом заработали США — американская доля газа на рынке ЕС выросла с 8% до 21% (газ поставляется танкерами в сжиженном виде).

Выросли поставки из Норвегии, Алжира, Великобритании и Катара.

Импорт никеля из РФ в ЕС не запрещался санкциями. Но доля России на рынке никеля ЕС упала с 53% до 33%. Выросла доля США, Австралии и Норвегии. Ранее РФ была крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в ЕС с долей 30%, но российская доля нефтепоставок на рынке ЕС упала до 6%. Выросли доли Саудовской Аравии, Норвегии. Доля России в импорте удобрений в ЕС снизилась с 37% в первом квартале 2022 года до 14% в первом квартале 2023 года. США в итоге получили долю сразу в 8% европейского рынка.