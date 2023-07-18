«Угроза дефолта КНР минимальна»: что значит рост госдолга Китая

Мировые цены на нефть после бурного роста в течение пяти торговых дней подряд, за последние сутки снизились. Европейский сорт Brent, один из главных индикаторов в мире, 18 июля, во вторник подешевел с 81,7 доллара за бочку до 79,3 долларов. Индекс МосБиржи растет третью сессию подряд, прибавляя к 13:00 мск около 1%, поднимаясь до 2946 пунктов — до психологического рубежа 3 000 пунктов осталось совсем немного.

Днем ранее были опубликованы данные о росте экономике и долге КНР, они повлияли на рынок нефти. «Облигации местных органов власти Китая (LGFV, Local Government Financing Vehicles) на сумму 9 триллионов долларов, которые помогли вытащить остальной мир из финансового кризиса 2008 года, на этот раз представляют собой растущий риск», — сообщило агентство Bloomberg.

Но в целом госдолг Китая остается небольшим — около 77% от ВВП страны, в то время как долг Японии превышает 200% ВВП, а долги США и ЕС больше их экономик с 2021 года.

ВВП Китая в первом полугодии 2023 года вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 59,3 трлн юаней ($8,3 трлн), сообщило Национальное бюро статистики КНР. Во втором квартале 2023 года китайская экономика выросла на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом и прибавила 6,3% в годовом выражении (квартал текущего года к аналогичному кварталу прошлого года) после роста на 4,5% в первом квартале.

Это хуже ожиданий рынка — большинство международных аналитиков ожидали роста примерно на 7%.

Замедление роста ВВП Китая, второй экономики в мире по размерам после США, приводит к снижению мировых цен на сырье, например на нефть. Сейчас, когда Россия претендует на место крупнейшего поставщика нефти и газа в Китай, охлаждение экономики «большого соседа» приводит к снижению валютных экспортных доходов РФ, давлению на рубль, акций нефтегазовых компаний.

Но пока замедление роста незначительно, власти КНР по-прежнему планируют рост экономики страны более чем на 5% за год после роста на 3% в 2022 году.

«И Китай, и США привлекают капиталы в национальных валютах, и при необходимости центральные банки этих стран могут выкупить облигации на свой баланс, по сути включив печатный станок. Поэтому угроза дефолта и США, и Китая минимальна», — считает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Речь как про дефолт США, так и про банкротство так называемых LGFV (Local Government Financing Vehicles) — компаний, учреждаемых местными органами власти Китая с целью финансирования крупных инфраструктурных проектов идёт не первый год», — пояснил управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов.

По поводу дефолта США нет смысла даже рассуждать. Он практически невозможен, конечно же, если правительство США просто решит не платить по долгам. Весь госдолг США номинирован в долларах, которые они же сами и печатают. Сергей Попов управляющий директор GIF Global Invest Fund

«Первые сообщения о банкротствах LGFV появились еще в 2014 году. Причина — большинство проектов, которые финансировались за счет LGFV, или убыточны или приносят недостаточно прибыли. А выпущенный ими долг составляет 39% от общего объёма корпоративных облигаций в Китае», — объяснил экономист.

Но и в этом случае проблема решаема. Эти долги, аналогично госдолгу США, номинированы в национальной валюте — юане. Так что, если возникнут проблемы с их погашением, то Народный Банк Китая может прийти на помощь, если ситуация будет угрожать финансовой стабильности Поднебесной. Но это не значит, что все держатели легко отделаются. Скорее всего, их ждёт реструктуризация на не очень приятных условиях. Таким образом, дефолта США и Китая пока ждать не стоит. Сергей Попов управляющий директор GIF Global Invest Fund

«На заседании Политбюро КНР в конце июля ожидаются важные решения, которые во второй половине года могут включать снижение процентных ставок для стимулирования роста частного кредита и инвестиций», — сообщается в обзоре Deutsche Bank.

«После того, как недавно принятый кредитный мораторий до конца 2024 года заметно смягчит проблемы с ликвидностью некоторых застройщиков и должен ускорить завершение незавершенных проектов, могут последовать дополнительные смягчения ограничений на покупку и условий первоначального взноса на жилую недвижимость, — считают в Deutsche Bank. — Если Пекину удастся укрепить важный рынок недвижимости, это может не только способствовать общему росту, но и обеспечить долгосрочное улучшение настроений инвесторов на рынках акций и облигаций Китая».