Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 17,5%

Центральный банк Турции повысил процентную ставку с 15% до 17,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Турецкий Центробанк решил продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее установить курс дезинфляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать цены, сообщает пресс-служба регулятора. Рост инфляции Центробанк объяснил высоким внутренним спросом, давлением из-за бюджетных трат, зарплат и курсов валют, а также ростом цен в сфере услуг. Регулятор ожидает, что дополнительное негативное влияние на инфляцию окажет ужесточение налогового законодательства и ценовой политики.

Предприятия в Турции ожидали увеличения процентной ставки до 20%, пишет Financial Times.

Повышение ставки означает, что страна пересматривает свою экономическую политику после переизбрания Реджепа Эрдогана, отмечает издание.

Некоторые аналитики опасаются, что Эрдоган, который выступал против роста процентных ставок, не позволит Центральному банку повысить ставки до достаточного уровня, чтобы обуздать инфляцию, особенно в преддверии местных выборов в начале 2024 года, пишет FT.

Это второе повышение процентной ставки в Турции за месяц. 22 июня турецкий Центробанк повысил ставку впервые за 27 месяцев почти в два раза: с 8,5% до 15% годовых. Эрдоган не раз обещал, что Турция не уступит «глобальным финансовым акробатам», призывающим к повышению процентных ставок.

Требования Эрдогана снижать ключевую ставку и делать кредиты более доступными бизнесу, несмотря на рост цен, разогнали инфляцию.

В октябре 2022 года рост цен достиг 24-летнего максимума в 85,5%, к июню 2023 года она замедлилась до 38,21%.

Согласно опросу турецкого ЦБ, руководители предприятий ожидают, что инфляция вырастет до 45% к концу этого года, пишет FT. Bank of America заявил, что инфляция в Турции к маю 2024 года может достигнуть 65%.