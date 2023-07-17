Курс турецкой валюты обновил исторический минимум

За один американский доллар предлагают 26,31 турецкой лиры.

Ранее в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что с сегодняшнего дня зерновая сделка прекратила свое действие. Россия вернется в нее, как только будут выполнены требования Москвы.

В этот же день турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка уже вошла в историю как пример успешной дипломатии.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Представители Киева подписали соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

До этого, 23 июня, аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин рассказал «Известиям», что новые повышения ставки Центробанком Турции, объявленные 22 июня, принципиально не решат проблему обесценения лиры. По его словам, Анкаре для поддержки стабильности курса не хватает притока валюты.

В этот же день стоимость турецкой лиры к доллару США впервые преодолела отметку в 24 лиры за доллар.