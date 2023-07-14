Товарооборот России и Китая за первое полугодие 2023 года вырос на 40%

При этом общая динамика в опубликованных показателях Китая носит не столь позитивный характер. Общий объем внешней торговли страны в первом полугодии 2023 г. сократился по сравнению с тем же периодом годом ранее на 4,7% до $2,918 трлн. Экспорт упал до $1,663 трлн — на 3,2%, а импорт снизился до $1,255 трлн (-6,7%).

Но в юанях ситуация выглядит иначе. ГТУ фиксирует рост внешней торговли на 2,1% до 20,1 трлн юаней, что обусловлено ослаблением национальной валюты к доллару.

Лидерами по товарообороту с Китаем за первое полугодие 2023 г. стали АСЕАН, Евросоюз и США. При этом товарооборот Китая с ЕС составил $399,172 млрд, с АСЕАН — $447,326 млрд, с США — $327,264 млрд. С США по сравнению с первым полугодием 2022 г. товарооборот упал на 14,5%. В 2023 г. Китай экспортировал товаров в США на $239,35 млрд (-17,9%), а США в Китай — на $87,91 млрд (-3,7%).

Как пишет Reuters, в июне 2023 г. экспорт Китая упал в долларовом выражении на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в мае сокращение было на 7,5%). Это самое большое падение с начала пандемии COVID-19 в 2020 г.. Импорт же в первом летнем месяце 2023 г. сократился на 6,8% (в мае 2023 г. — падение на 4,5%). Эти показатели значительно хуже прогнозов аналитиков, пишет агентство.

Сокращение экспорта, считают аналитики, связано с общими проблемами мировой экономики и падением глобального спроса, а импорт сокращается из-за ограниченного спроса внутри страны, на который власти страны во многом делали ставку после отмены политики «нулевой терпимости» к коронавирусу.

Представитель ГТУ КНР Люй Далян также считает, что в плохих показателях экспорта виновато «слабое восстановление мировой экономики, замедление мировой торговли и инвестиций, а также рост односторонности, протекционизма и геополитики».

Дипломатическую напряженность с США как причину сокращения товарооборота между двумя странами называет и Reuters.

«Увеличение товарооборота России и Китая не вызывает удивления, так как КНР стала основным торговым партнером России. Сейчас начал выравниваться торговый баланс — Россия начала больше импортировать из Китая. В прошлом году торговля росла в основном за счет поставок из России энергоносителей», — говорит заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин.

Правительство КНР старается искать выходы из негативных трендов, так как экспорт по-прежнему занимает весомое место, несмотря на давние разговоры о необходимости строить экономику, ориентированную на внутренний спрос, добавляет эксперт. В частности, правительство старается поддерживать китайский экспорт путем снижения налогов, увеличением налоговых вычетов, уменьшением отдельных платежей в региональные и центральный бюджеты.

Китайско-российский товарооборот увеличился и из-за того, что сейчас многие китайские компании активно замещают западные, говорит руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Это видно даже по увеличению количества китайских автомобильных брендов в России, добавляет он.

По мнению эксперта, несмотря на торговую войну и взаимные ограничения, у Китая и США остается весьма высокий товарооборот. Экспорт КНР в последнее время сталкивается с некоторыми проблемами, так как ряд западных стран, в частности США, начали ограничивать инвестиции в КНР. Но основная проблема связана с увеличением стоимости китайской рабочей силы — предприниматели теперь предпочитают искать новые рынки с более дешевой ценой трудовых ресурсов, добавляет Карнеев. Китай сейчас быстро уходит от статуса производителя дешевых и средних по добавленной стоимости товаров к выпуску более высокотехнологичных товаров и находится в поиске новой модели развития, заключает эксперт.