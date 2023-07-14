ЦБ ожидает ускорения инфляции в России в ближайшие месяцы

Годовая инфляция в июне достигла 3,25%, что на 0,74 п. п. больше итогов мая, сказано в комментарии ЦБ. Годовой рост цен ускорился в категориях непродовольственных товаров и продовольствия, стоимость услуг практически не изменилась.

Потребительские цены по итогам июня выросли на 0,37% против 0,31% в мае. С поправкой на сезонность прирост цен увеличился до 0,52% против 0,39% в мае. На товары и услуги с волатильной ценовой динамикой пришлась большая часть роста цен.

Согласно базовому сценарию ЦБ от апреля 2023 года, в 2023 году инфляция составит 4,5−6,5%, к 2024 году вернется к целевому показателю 4%, в дальнейшие годы будет оставаться на этом же уровне.

По данным Минэкономики, на неделе с 4 по 10 июля годовая инфляция ускорилась до 3,59% против 3,43% неделей ранее. По данным Росстата, что за июнь годовая инфляция ускорилась до 3,25% с 2,51% в мае. С начала месяца прирост цен к 10 июля составил 0,20%, с начала 2023 года — 2,97%.