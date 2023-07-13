Экономист назвал факторы укрепления рубля

Факторы в моменте оказывают сильное давление на рубль, но ни один из них не выглядит долгосрочным, что создает запрос на восстановление курса до уровня 80±5 рублей за доллар США, рассказал Финансам Mail.ru Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции».

Рубль споткнулся на дивидендах

Банк России объясняет ослабление рубля традиционными формулами: в основном сокращением доходов от экспорта и снижением цен на сырьевые товары, сезонным повышенным спросом на валюту в преддверии отпусков, а также объявлением российскими компаниями дивидендов. На рубль давит и вывод валюты из-за ухода иностранных компаний.

«Формально лимит закупки для таких расчетов с зарубежными инвесторами ограничен суммой в $1 млрд в месяц. Однако есть исключения, при которых такой лимит не применяется, да и количество, как и совокупная стоимость таких сделок, носит беспрецедентно высокий характер», — объясняет Ванин.

За год до этого иностранные инвесторы совершили около 200 сделок на сумму более $100 млн, а только за январь — март 2023 года объем сделок вырос уже до $2,6 млрд. Свой вклад в дополнительные просадки вносят и закупки валюты частными лицами на фоне резкого изменения курса. Андрей Ванин руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса "Газпромбанк Инвестиции"

Подъем с переворотом

Фундаментальных факторов для дополнительного ослабления рубля пока не появилось, отметил экономист. Снижение доходов от введенных ограничений на сырьевой экспорт уже заложено в курсе.

Дисконт на российскую нефть для «дружественных» стран из-за потолка цен (запрет ЕС и стран G7 для своих страховых, финансовых и транспортных компаний покупать и поставлять российскую нефть по цене выше 60 долларов) уже сократился до минимальных значений — например, в Индию «черное золото» поставляется уже со скидкой в $4, а не $25−30, как было ранее, а стоимость отгрузки нефти в Новороссийском порте уже превысила «потолок» в $60.

Более того, по данным Минэнерго, Россия в августе 2023 года планирует дополнительно сократить поставки нефти еще на 500 тысяч баррелей в сутки, что поддержит котировки на сырье.

Второй ключевой фактор ослабления рубля — вывод средств за рубеж — рано или поздно снизит свое влияние по мере завершения взаиморасчетов с иностранными инвесторами. В этом случае российская валюта может вернуться в экономически обоснованный коридор 80 плюс-минус пять рублей за доллар США. Андрей Ванин руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции»

Кандидат на продажу

«К середине июля курс рубля незначительно окреп на уровне 90−91 рубля за доллар США, однако все еще остается высоким», — подчеркнул Андрей Ванин.

Такие уровни привлекательны для продажи валюты экспортерами, что может ускорить восстановление курса рубля на валютном рынке. Инвесторы тоже могут снизить долю валюты в портфеле, продав ее по высокому курсу и зафиксировав прибыль, и инвестировать освободившиеся средства в акции экспортеров, которые еще не успели вырасти. Андрей Ванин

«Для верных хранению валюты прогрессивным вариантом для получения дополнительной прибыли могут стать замещающие облигации с купоном с привязкой к доллару США или евро, однако при этом важно учитывать риски восстановления курса рубля», — уточняет эксперт.

Ранее экономисты назвали Финансам Mail.ru «комфортный» курс рубля и выгодную стоимость нефти для России.