Экономист назвал факторы укрепления рубля

Факторы в моменте оказывают сильное давление на рубль, но ни один из них не выглядит долгосрочным, что создает запрос на восстановление курса до уровня 80±5 рублей за доллар США, рассказал Финансам Mail.ru Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции».
Банк России объясняет ослабление рубля традиционными формулами: в основном сокращением доходов от экспорта и снижением цен на сырьевые товары, сезонным повышенным спросом на валюту в преддверии отпусков, а также объявлением российскими компаниями дивидендов. На рубль давит и вывод валюты из-за ухода иностранных компаний.
«Формально лимит закупки для таких расчетов с зарубежными инвесторами ограничен суммой в $1 млрд в месяц. Однако есть исключения, при которых такой лимит не применяется, да и количество, как и совокупная стоимость таких сделок, носит беспрецедентно высокий характер», — объясняет Ванин.
Фундаментальных факторов для дополнительного ослабления рубля пока не появилось, отметил экономист. Снижение доходов от введенных ограничений на сырьевой экспорт уже заложено в курсе.
Дисконт на российскую нефть для «дружественных» стран из-за потолка цен (запрет ЕС и стран G7 для своих страховых, финансовых и транспортных компаний покупать и поставлять российскую нефть по цене выше 60 долларов) уже сократился до минимальных значений — например, в Индию «черное золото» поставляется уже со скидкой в $4, а не $25−30, как было ранее, а стоимость отгрузки нефти в Новороссийском порте уже превысила «потолок» в $60.
Более того, по данным Минэнерго, Россия в августе 2023 года планирует дополнительно сократить поставки нефти еще на 500 тысяч баррелей в сутки, что поддержит котировки на сырье.
«К середине июля курс рубля незначительно окреп на уровне 90−91 рубля за доллар США, однако все еще остается высоким», — подчеркнул Андрей Ванин.
«Для верных хранению валюты прогрессивным вариантом для получения дополнительной прибыли могут стать замещающие облигации с купоном с привязкой к доллару США или евро, однако при этом важно учитывать риски восстановления курса рубля», — уточняет эксперт.
Ранее экономисты назвали Финансам Mail.ru «комфортный» курс рубля и выгодную стоимость нефти для России.
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